«В гостях у сказки»: Наталья Подольская и Владимир Пресняков сделали нежное фото с новорожденной дочерью Яны Дайнеко

16 сентября 2025, 05:11

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сделали нежные фото с новорожденной малышкой

Владимир Пресняков и Наталья Подольская с Евой (Фото: Instagram* @yanadayneko)

Наталья Подольская и Владимир Пресняков посетили певицу Яну Дайнеко, которая недавно стала матерью во второй раз. Пара подержала на руках новорожденную дочку артистки. Фотографии Дайнеко выложила в своих социальных сетях.





Конечно, на всех снимках радостная мама за кадром оставаться не стала. Владимир Пресняков держал малышку в полосатом комбинезоне, а его супруга и Яна нежно обнимались рядом, с улыбкой смотря на ребенка.





«В гостях у сказки», — говорилось под публикацией.

Владимир Пресняков, Наталья Подольская и Яна Дайнеко с Евой (Фото: Instagram* @yanadayneko)



Яна Дайнеко и Павел Дент с Евой (Фото: Instagram* @yanadayneko)



«Добро пожаловать, Ева Павловна», — написала в соцсетях артистка.