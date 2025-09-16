«В гостях у сказки»: Наталья Подольская и Владимир Пресняков сделали нежное фото с новорожденной дочерью Яны Дайнеко
Наталья Подольская и Владимир Пресняков сделали нежные фото с новорожденной малышкой
Наталья Подольская и Владимир Пресняков посетили певицу Яну Дайнеко, которая недавно стала матерью во второй раз. Пара подержала на руках новорожденную дочку артистки. Фотографии Дайнеко выложила в своих социальных сетях.
Конечно, на всех снимках радостная мама за кадром оставаться не стала. Владимир Пресняков держал малышку в полосатом комбинезоне, а его супруга и Яна нежно обнимались рядом, с улыбкой смотря на ребенка.
«В гостях у сказки», — говорилось под публикацией.Яна Дайнеко — известная российская певица, солистка группы «Новые Самоцветы». Она выросла в семье белорусского музыканта Валерия Дайнеко, который привил ей любовь к творчеству.
Ее старшая дочь певицы Ярослава родилась в середине 2010-х годов. Девочка дружит с сыном Подольской и Преснякова Артемием. Во второй раз мамой Дайнеко несколько дней назад — 12 сентября. Малышку назвали Евой.
Яна также опубликовала кадры, на которых ее супруг Павел Дент с трепетом держит на руках их дочь.
«Добро пожаловать, Ева Павловна», — написала в соцсетях артистка.В конце августа Владимир Пресняков раскрыл, как его сын Никита переживает развод с Аленой Красновой. Звезда пояснил, что пара давно шла к расставанию.
Наталья Подольская также поделилась своим мнением о личной жизни взрослого пасынка.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская