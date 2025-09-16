Достижения.рф

«В гостях у сказки»: Наталья Подольская и Владимир Пресняков сделали нежное фото с новорожденной дочерью Яны Дайнеко

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сделали нежные фото с новорожденной малышкой
Владимир Пресняков и Наталья Подольская с Евой (Фото: Instagram* @yanadayneko)

Наталья Подольская и Владимир Пресняков посетили певицу Яну Дайнеко, которая недавно стала матерью во второй раз. Пара подержала на руках новорожденную дочку артистки. Фотографии Дайнеко выложила в своих социальных сетях.



Конечно, на всех снимках радостная мама за кадром оставаться не стала. Владимир Пресняков держал малышку в полосатом комбинезоне, а его супруга и Яна нежно обнимались рядом, с улыбкой смотря на ребенка.

«В гостях у сказки», — говорилось под публикацией.
Владимир Пресняков, Наталья Подольская и Яна Дайнеко с Евой (Фото: Instagram* @yanadayneko)
Яна Дайнеко — известная российская певица, солистка группы «Новые Самоцветы». Она выросла в семье белорусского музыканта Валерия Дайнеко, который привил ей любовь к творчеству.

Ее старшая дочь певицы Ярослава родилась в середине 2010-х годов. Девочка дружит с сыном Подольской и Преснякова Артемием. Во второй раз мамой Дайнеко несколько дней назад — 12 сентября. Малышку назвали Евой.

Яна также опубликовала кадры, на которых ее супруг Павел Дент с трепетом держит на руках их дочь.

Яна Дайнеко и Павел Дент с Евой (Фото: Instagram* @yanadayneko)
«Добро пожаловать, Ева Павловна», — написала в соцсетях артистка.
В конце августа Владимир Пресняков раскрыл, как его сын Никита переживает развод с Аленой Красновой. Звезда пояснил, что пара давно шла к расставанию.

Наталья Подольская также поделилась своим мнением о личной жизни взрослого пасынка.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева

