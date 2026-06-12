Космонавты с МКС обратились к россиянам в День России

12 июня 2026, 14:41

Космонавты с МКС рассказали, что Россия сильна единством людей

Фото: istockphoto/quantic69

В преддверии Дня России российские космонавты, несущие вахту на борту Международной космической станции, обратились к соотечественникам с видеопоздравлением. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».





Члены экипажа Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев подчеркнули, что сила страны — в единстве населяющих её людей. Уникальность же — в культурном и национальном многообразии.





«Отсюда из космоса особенно ясно видно, какая наша Родина красивая, могучая и необъятная», — добавил Микаев, призвав беречь историческое прошлое и приумножать богатства страны.