В День России в Подмосковье проведут 36 ярмарок продуктов местных производителей
В Московской области по случаю Дня России подготовлена масштабная серия ярмарок. В 25 муниципалитетах региона будет работать 36 торговых площадок, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Посетители познакомятся с ассортиментом товаров от местных предпринимателей и смогут приобрести продукцию подмосковных мастеров.
«Приходите на ярмарки. Это отличный способ поддержать местных производителей, окунуться в праздничную атмосферу и открыть для себя всё многообразие продукции региона. Приоритет – безопасность и качество. Все товары на ярмарках проходят строгую проверку специалистов Государственной ветеринарной службы», – отметили в пресс-службе.
Тематические торговые площадки будут работать в Старой Купавне на ул. Кирова, в Кашире на ул. Садовой, в Люберцах на ул. Волковской и в Химках – в микрорайоне Сходня на ул. Чапаева.
Найти ближайшую площадку, а также посмотреть график работы ярмарок можно на портале «Мой АПК».