«‎Кот громко мяукал»‎: Мужчину накажут за оставление питомца в квартире без присмотра

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Житель Благовещенска будет привлечен к ответственности за оставление кота без присмотра. Питомец, оставленный на длительный срок, скучал и громко мяукал, что вызвало беспокойство соседей. Об этом пишет РИА Новости.
По информации управления ветеринарии по Амурской области, соседи обеспокоились криками животного и обратились в полицию. В результате совместных действий полицейских и родственников владельца была вскрыта квартира. Специалисты управления ветеринарии осмотрели кота и выяснили, что животное не пострадало — у него были большие чашки с кормом и водой, а также несколько лотков. Однако, несмотря на отсутствие физических страданий, хозяин будет наказан за нарушение правил содержания домашних животных.
Он отметил, что требования к содержанию домашних животных в последние годы значительно ужесточились. Самохвалов призвал владельцев заранее думать о том, куда пристроить питомцев на время отпуска, а также о финансовых возможностях для их лечения в случае болезни. Кота забрали на передержку волонтеры, и после возвращения владельца он сможет забрать своего питомца обратно.
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«Признаков жестокого обращения с животными в данном случае не установлено. Однако владелец кота существенно нарушил права соседей — оставшийся в одиночестве кот тосковал и громко мяукал длительное время», — прокомментировал ситуацию начальник регионального управления ветеринарии Сергей Самохвалов.
Он отметил, что требования к содержанию домашних животных в последние годы значительно ужесточились. Самохвалов призвал владельцев заранее думать о том, куда пристроить питомцев на время отпуска, а также о финансовых возможностях для их лечения в случае болезни. Кота забрали на передержку волонтеры, и после возвращения владельца он сможет забрать своего питомца обратно.
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Дарья Осипова