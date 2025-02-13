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Главная / Новости / Общество/ «‎Кот громко мяукал»‎: Мужчину накажут за оставление питомца в квартире без присмотра

«‎Кот громко мяукал»‎: Мужчину накажут за оставление питомца в квартире без присмотра

Жителя Благовещенска оштрафуют за оставление кота в квартире без присмотра
Фото: iStock/Zulfiska

Фото: iStock/Zulfiska

Житель Благовещенска будет привлечен к ответственности за оставление кота без присмотра. Питомец, оставленный на длительный срок, скучал и громко мяукал, что вызвало беспокойство соседей. Об этом пишет РИА Новости.
По информации управления ветеринарии по Амурской области, соседи обеспокоились криками животного и обратились в полицию. В результате совместных действий полицейских и родственников владельца была вскрыта квартира. Специалисты управления ветеринарии осмотрели кота и выяснили, что животное не пострадало — у него были большие чашки с кормом и водой, а также несколько лотков. Однако, несмотря на отсутствие физических страданий, хозяин будет наказан за нарушение правил содержания домашних животных.

«Признаков жестокого обращения с животными в данном случае не установлено. Однако владелец кота существенно нарушил права соседей — оставшийся в одиночестве кот тосковал и громко мяукал длительное время», — прокомментировал ситуацию начальник регионального управления ветеринарии Сергей Самохвалов.



Он отметил, что требования к содержанию домашних животных в последние годы значительно ужесточились. Самохвалов призвал владельцев заранее думать о том, куда пристроить питомцев на время отпуска, а также о финансовых возможностях для их лечения в случае болезни. Кота забрали на передержку волонтеры, и после возвращения владельца он сможет забрать своего питомца обратно.

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#ветеринар
С 1 марта в РФ изменятся правила регистрации земельных участков
13 февраля 2025, 07:25

Фото: iStock/Fokusiert

С 1 марта 2025 года станет невозможным зарегистрировать сделки с земельными участками, если их границы не внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Изменения касаются статьи 26 закона о регистрации недвижимости. Об этом пишет РИА Новости.
Теперь регистрационные действия в отношении земельных участков будут недоступны без учета сведений о местоположении их границ. Это также повлияет на возможность постановки на кадастровый учет или оформления прав на здания и сооружения, расположенные на таких участках.

Росреестр поясняет, что отсутствие информации о границах земельных участков затрудняет определение их местоположения и площади. Это может привести к конфликтам между владельцами смежных участков, когда, например, один собственник утверждает, что сосед захватил его землю. Такие споры часто заканчиваются судебными разбирательствами.

Согласно новым правилам, если в ЕГРН отсутствуют сведения о границах, учетно-регистрационные действия будут приостановлены. Для внесения данных о границах необходимо подать заявление об осуществлении государственного кадастрового учета вместе с межевым планом в орган регистрации прав.

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«‎Кот громко мяукал»‎: Мужчину накажут за оставление питомца в квартире без присмотра

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iPhone SE четвертого поколения появится в России в конце зимы
13 февраля 2025, 01:23

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

Новый смартфон iPhone SE четвертого поколения от компании Apple должен появится на полках магазинов России в конце зимы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в ритейле.
«В России продажи iPhone SE 4 начнутся одновременно со всем миром. Apple пока не раскрывает точную дату дистрибьюторам, но источник в российском ритейле отмечает, что старт продаж запланирован на конец месяца, скорее всего, на 28 февраля», — сообщают в издании.

iPhone SE входит в бюджетную линейку смартфонов от ​Apple. На данный момент известно о значительных изменениях в устройстве, в сравнении с прошлыми ​моделями. Смартфон избавили от классической кнопки Home. Теперь на ее месте появится вырез для камеры на ​экране. К тому же смартфон станет первым, в который встроят собственный который модем. Ранее на всех устройствах от Apple были чипы Qualcomm.

Цена нового iPhone SE будет начинаться от 48 400 рублей. Эта версия смартфона будет предусматривать размер памяти в 64 ​ГБ. Максимальную цену будет иметь модель со встроенной памятью в 512 ГБ. Этот iPhone SE будет стоить уже 63 тысячи рублей.

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Иммунолог рассказал, как избавиться от аллергии раз и навсегда
Иммунолог Жемчугов: аллергия напрямую зависит от иммунной системы
12 февраля 2025, 18:55

Фото: iStock/Olga Shefer

Сезон аллергии начнётся раньше из-за аномально тёплой зимы: в столичном регионе начинает цвести ольха, а в начале марта ожидается цветение берёзы. К тому же из-за тёплой погоды активизировались некоторые грибки, чьи споры вызывают аллергическую реакцию.
Доктор медицинских наук, врач, терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что все аллергены являются всего лишь триггерами, а настоящая проблема кроется в другом.

«Причина, на самом деле, в нарушении функции иммунной системы. Она отвечает за реакции на все чужеродные вещества. Если она не справляется, ослаблена, например, какими-то хроническими болезнями, радиаций, химией, то реагирует истерически. Это и есть аллергия», — объяснил врач.

По его словам, чтобы избавиться от аллергии, нужно провести полную диагностику организма, найти причину снижения функций иммунной системы и вылечить ее.

«И тогда аллергия исчезнет навсегда. Организм будет справляться и с пыльцой, и с запахами, и с парфюмерией, и с косметикой, и со всем прочим. Если мы вылечим хронические инфекции, проблемы с пищеварение, то и реакции восстановится», — отметил врач.

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Синоптик Варакин назвал самый холодный день в Москве на текущей неделе
Синоптик Варакин: самым холодным днем на текущей неделе станет воскресенье
12 февраля 2025, 17:22

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Февраль приближается к середине, и жители Москвы и области чувствуют похолодание. По сравнению с теплым январем это кажется настоящей зимой.
Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что похолодания будут волнами.

«Похолодание будет до 21-го, до 22-го февраля. Вторая волна будет вначале третьей декады февраля, то есть температура ночью может опускаться до -14, -18 градусов, а днем -10, -14. Снежок ляжет от 1 до 3 сантиметров», — сообщил он.

По словам синоптика, воскресенье будет самым холодным днем на этой неделе.

«С понедельника до 19-го февраля опять ожидается небольшое повышение температуры. Легкий снежок в пределах одного миллиметра», — добавил он.

Он добавил, что запас снега уже не восполнится.

«Опять будет у погоды антициклонный характер. По осадкам мы недовыполним норму никак. То есть у нас сейчас 10% месячной нормы. Да, норма ниже, 44 мм, но мы не ждем каких-то обильных снегопадов», — отметил Варакин.

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Якубович в слезах, скорбящий сын и могила Заворотнюк: как прошли тайные похороны Олега Стриженова
12 февраля 2025, 16:31

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Сегодня, 12 февраля, в Москве прошло прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Семья артиста настояла на том, чтобы похороны прошли без гражданской панихиды, и это решение якобы вызвано его последней волей. Как прошло траурное мероприятие расскажет «Радио 1».

Похороны Олега Стриженова


Олег Стриженов ушел из жизни 9 февраля на 96-м году. Как сообщили в Гильдии актеров кино, они были готовы предоставить Дом кино для публичного прощания, однако родственники артиста решили провести церемонию в закрытом формате.

«Это было его желание. Мы бы и Дом кино предоставили, но он хотел прощание в узком кругу», — отметили в гильдии.

Сын актера, кинорежиссер Александр Стриженов, объяснил, что его отец «не хотел лежать на сцене», поэтому семья отказалась от проведения панихиды в культурном учреждении.

«Отец всегда говорил, что хочет играть, а не лежать на сцене. Отпевание пройдет в храме Святителя Николая на Трех Горах. Этот обряд очень важен для посмертной участи души, и его проведет отец Владимир Волгин. После этого все желающие смогут сказать добрые слова о моем отце, возможно, на кладбище», — говорил он ранее в интервью KP.RU.


Что происходило на прощании со Стриженовым



Проститься с Олегом Стриженовым в храме Святителя Николая на Трех Горах собрались его друзья и родные. Сын артиста, вместе с супругой, телеведущей Екатериной Стриженовой, не смогли сдержать слез у входа в церковь. Они вспомнили последние годы жизни отца, отметив, что ему повезло увидеть рождение не только внуков, но и правнуков.

Александр Стриженов также поделился с журналистами подробностями о смерти отца, отметив, что тот покинул этот мир после долгой болезни.

«Он ушел по-христиански, причастившись, после достаточно продолжительного страдания. Мы не делились этой информацией ранее, так как это личная история», — пояснил сын.

На прощание со Стриженовым пришел и народный артист России Леонид Якубович. Он вошел на территорию храма с слезами на глазах, не произнося ни слова.

Где похоронили Олега Стриженова


Родственники актера долго обсуждали, где будет проходить его захоронение. Сначала планировалось, что он найдет покой на Новодевичьем кладбище, но в итоге было принято другое решение. Легендарного артиста похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища. Рядом с ним находятся могилы народной артистки России Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко. Слева расположена могила Анастасии Заворотнюк, которая скончалась от онкологии в конце мая 2024 года.

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