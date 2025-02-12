После видео с жестоким обращением с медведицей Вятой в цирке устроили проверку

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Кемеровская полиция провела проверку в новокузнецком цирке после видео с жестоким обращением с медведицей Вятой, но не нашла признаков преступления предусмотренных соответствующей статьей УК РФ. Об этом сообщает региональное ГУ МВД. Проверку проводили после публикации нашумевшего видео в соцсетях.
«В ходе проверки животное по кличке Вята вывели на арену для осмотра. Полицейские отметили, что она была бодрая, визуально никаких травм они не заметили. Вдобавок хищницу заставили исполнить пару трюков и один номер с бубном из программы», — отмечает издание «Сiбдепо».Тем временем московский Россельхознадзор оштрафовал владельца антикафе «Piggy Place» с минипигами. Как сообщает АГН «Москва», у владельца заведения отсутствовала лицензия на использование животных в развлекательных целях.
«На момент проведения проверки в зоокафе содержались восемь минипигов, в то время как лицензии на содержание животных в культурно-зрелищных целях Михайлова не имеет», — приводит агентство сообщение ведомства.Читайте также:
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