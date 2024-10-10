Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
На видео можно посмотреть, как Зеленский здоровается с Макроном, покидая свой кортеж, а затем политики идут в правительственное здание под фанфары. Цели приезда Зеленского неизвестны.
Как стало известно ранее, Зеленский демонстрировал свой «план победы» британскому премьеру Киру Стармеру. Они договорились о проработке плана вместе с союзниками.
Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине после 20 мая 2024 года, когда закончился срок его президентских полномочий. Формально власть в республике принадлежит парламенту, т.е. Верховной раде Украины.
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Как стало известно ранее, Зеленский демонстрировал свой «план победы» британскому премьеру Киру Стармеру. Они договорились о проработке плана вместе с союзниками.
Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине после 20 мая 2024 года, когда закончился срок его президентских полномочий. Формально власть в республике принадлежит парламенту, т.е. Верховной раде Украины.
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Никита Кротов