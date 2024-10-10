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Зеленский встретился с Макроном в Париже

«Страна.ua»: Зеленский встретился с Макроном в Париже
10 октября 2024, 17:32

Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
На видео можно посмотреть, как Зеленский здоровается с Макроном, покидая свой кортеж, а затем политики идут в правительственное здание под фанфары. Цели приезда Зеленского неизвестны.

Как стало известно ранее, Зеленский демонстрировал свой «план победы» британскому премьеру Киру Стармеру. Они договорились о проработке плана вместе с союзниками.



Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине после 20 мая 2024 года, когда закончился срок его президентских полномочий. Формально власть в республике принадлежит парламенту, т.е. Верховной раде Украины.

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Политолог Светов о встрече «ядерной пятёрки»: Вопросы сложные и угрожающие
10 октября 2024, 17:41

Фото: iStock/Gerasimov174

Политолог Юрий Светов заявил, что обозначенная замглавы МИД России Сергея Рябкова планируемая встреча «ядерной пятёрки» нужна для подведения итогов.
«Заседание нужно для того, чтобы подвести некоторые итоги. Потому что угроза столкновения с помощью ядерного оружия очень остра сейчас. Следующее направление — изменения в ядерных доктринах. У РФ в доктрине было, что мы будем отвечать на угрозы нашей стране. Теперь мы внесли туда коррективы. И вопрос переговоров и договоров между пятью государствами. Эти вопросы трудные, сложные и угрожающие», — отметил в беседе с RT Светов.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс начнёт 14 октября свои авиационные учения по отработке применения ядерного оружия. Как уточняют argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, такие манёвры проводятся ежегодно с участием десятков самолётов.

Ранее Марк Рютте высказывался о возможности бить вглубь РФ дальнобойным оружием будут принимать союзники киевского режима.

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Стало известно, кто приказал пытать палестинских заключенных
ООН: палестинских заключенных пытали по приказу министра Израиля Бен-Гвира
10 октября 2024, 16:59

Фото: istockphoto/Muhammed Bodur

Министр по вопросам нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир лично приказывал пытать заключенных палестинцев. Об этом сказано в докладе ООН по Палестине.
«…Имело место (жестокое обращение) по прямому приказу министра исправительных учреждений Израиля Итамара Бен-Гвира и было вызвано заявлениями правительства Израиля, подстрекающими к насилию и репрессиям», — говорится в докладе.

По мнению членов ООН, всему виной безнаказанность, отсутствие всяческой ответственности за подобного рода шаги как израильской власти, так и отдельных сотрудников сил безопасности Израиля.

Израиль начал операцию «Железные мечи» в ответ на нападение со стороны палестинской группировки ХАМАС 7 октября прошлого года. Международное сообщество и ряд стран призывают стороны конфликта прекратить огонь.

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Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
10 октября 2024, 15:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин расширил условия безвизового режима на всех граждан Грузии. Об этом говорится в указе, который опубликован на портале правовых актов.
В новой редакции указа больше нет исключений, для которых виза ранее была необходима. Уточняется, что теперь без визы в РФ граждане Грузии смогут въезжать и «в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней», а также желающие получить в стране образование.

В мае прошлого года российский лидер отменил визовый режим для граждан Грузии, который действовал с 2000 года. Также Путин отменил введенный в 2019 году запрет на полеты российских самолетов в Грузию.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что для его партии «Грузинская мечта» урегулирование отношений с Россией является наиважнейшим приоритетом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Al Jazeera: ЦАХАЛ ударил по объекту миротворцев ООН в Ливане
10 октября 2024, 15:03

Фото: istockphoto/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объекту миротворцев ООН в Ливане (UNIFIL), передает Al Jazeera, ссылаясь на источники.
«Израильская армия нанесла удар по смотровой вышке сил UNIFIL в штаб-квартире в Рас-эн-Накура», — сообщает телеканал.
По информации журналистских источников, Израиль атаковал три миротворческие позиции в Южном Ливане, два человека отделались легкими ранениями.

Как сообщалось ранее, операция ЦАХАЛ «Железные мечи» вряд ли завершится до выборов президента США, которые запланированы на 5 ноября. Уточнялось, что западная политическая элита хочет, чтобы вторжение в Ливан завершилось, но у израильских военных, похоже, свои планы на этот счет.

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Дубинский: Байден не хочет помогать с «планом победы» Зеленского
10 октября 2024, 14:39

Фото: iStock/ValleraTo

Президент США Джо Байден, отменив поездку в ФРГ, перекладывает таким образом ответственность за реализацию «плана Зеленского» на Европу и Киев. Так считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас содержится в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Знак очень плохой. И говорит о демонстративной позиции США — решайте свои проблемы сами, с Европой. Настоящая причина, по которой Байден отменил поездку в Германию, заключается в нежелании участвовать в реализации «плана победы» Зеленского», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что отмена поездки Байдена на саммит в ФРГ доказывает, что «план победы» Зеленского не вызвал восторга в США и отбил желание видеть Зеленского.

Ранее Байден перенес свою поездку в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон». По информации Spiegel, у него была запланирована остановка на военной базе «Рамштайн» для участия в саммите по военной помощи Украине. Президент США подтвердил, что намерен посетить Германию и Анголу позже, однако саммит перенесут, чтобы он смог присутствовать.

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Миллер: колебания цен на газ в Европе достигали 15% после отказа от поставок РФ
10 октября 2024, 14:19

Фото: iStock/MikeMareen

Колебания цен на газ в Европе достигали 15% в течение суток после отказа от поставок из России, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на Петербургском международном газовом форуме. По его словам, теперь спекулятивный капитал в этом регионе привел к росту волатильности цен.
«Произошел отказ от долгосрочных контрактов по предсказуемым ценам. С другой стороны, появился новый большой серьезный игрок, имя этому игроку - спекулятивный капитал. Появились новые правила игры, новые торговые алгоритмы», — пояснил он.
Миллер также отметил, что европейские инвестфонды удерживают в «длинных» позициях порядка 25 млрд кубометров газа, что соразмерно одной четверти всех запасов в подземных хранилищах Евросоюза.

Он также добавил, что теперь среднегодовая цена на газ в Европе вдвое выше, чем было в 2016-2020 годах, а августе-сентябре этого года цены и вовсе выросли сразу на четверть.

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Стало известно, где пройдет встреча стран «ядерной пятерки»
Рябков: встреча стран «ядерной пятерки» пройдет в Нью-Йорке
10 октября 2024, 13:33

Фото: iStock/Albert_Karimov

Встреча представителей стран «ядерной пятерки» пройдет в скором будущем во время заседания первого комитета в Нью-Йорке, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, там же станет известно более подробно о планах китайского координаторства в этом формате.
«Да. Сейчас на полях первого комитета сессия, которая проходит в Нью-Йорке, соответствующие контакты пройдут. Там и узнаем подробнее и конкретнее о планах китайского координаторства в пятерке», — пояснил он.
Рябков добавил, что встреча ожидается в ближайшие пару недель в Нью-Йорке и пожелал Китаю успехов в «это непростое время».
«Но они могут рассчитывать на нашу поддержку, и мы надеемся, что западная тройка участников этого формата будет вести себя хотя бы немного более конструктивно», — отметил замглавы МИД РФ.
«Ядерная пятерка» — неформальное объединение ядерных держав, в которое входят Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. В 2023 и 2024 годах функцию координатора в нем играла Россия, теперь — КНР.

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Захарова: Гутерриш намеревается посетить саммит БРИКС в Казани
10 октября 2024, 13:09

Фото: istockphoto/chrisman

Генсек ООН Антониу Гутерриш собирается посетить грядущий саммит БРИКС в Казани. Об этом он заявил на ГА ООН в рамках встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Информацию подтвердила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ, дипломат Мария Захарова.
«Да. О своем намерении он говорил в ходе встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым на полях ГА ООН», — прокомментировала она.

Саммит БРИКС состоится в период с 22 по 24 октября. Как отмечали эксперты, объединением интересуется все больше стран. Одной из черт БРИКС, по словам специалистов, является учет мнений и интересов всех государств-участников в отличие от НАТО, где свои амбиции реализует за счет других американская сторона.

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Европарламент опубликовал петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия КПП
ЕП опубликовал петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия КПП с РФ
10 октября 2024, 13:06

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Европарламент одобрил и опубликовал петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия финскими властями КПП на границе с Россией. Об этом говорится на сайте ЕП.
В Telegram-канале Общества русскоязычных жителей Финляндии сообщается, что петиция была одобрена и опубликована после 5 месяцев модерации. Отмечается, что авторы петиции обратились ко всем резидентам Евросоюза, независимо от гражданства, с просьбой поддержать инициативу по открытию контрольно-пропускного пункта.

Данную петицию подписали уже более ста человек.

Напомним, Финляндия стала вводить ограничения на пересечение границы с ноября прошлого года по причине неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. В декабре граждане РФ и проживающие в Финляндии лица с двойным гражданством решили создать ассоциацию, чтобы добиться открытия границы с Россией.

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