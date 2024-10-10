«Всех ждет конец света»: Политолог раскрыл, что будет с НАТО после победы РФ в СВО

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Поражение Соединенных Штатов в конфликте на Украине приведет к распаду Североатлантического альянса и освобождению Европы от американского подчинения, заявил в интервью Corriere della Sera французский историк Эммануэль Тодд.
«Если США потерпят поражение, НАТО распадется, а Европа станет свободной», — сказал он.
Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности российской академии наук, политолог, американист Константин Блохин в беседе с «Радио 1» заявил, что распад НАТО вряд ли произойдет.
«Да, будет нанесен колоссальный имиджевый ущерб по странам Запада, но освобождения Европы вряд ли стоит ожидать, потому что сама Европа не особо хочет освобождаться от влияния НАТО. Если бы хотела, то давно бы создала независимую европейскую армию и выступила против взрывов северных потоков и так далее», — сообщил политолог.
Он добавил, что сама Европа идет в форматоре американской внешней политики и рассматривает НАТО в качестве инструмента безопасности.
«Готовы и платить, и сами стрелять в свою правую и левую ногу, и наносить себе ущерб от антироссийских санкций. Такие высказывания надо рассматривать как алармизм, цель которого напугать: "Ребята, давайте по полной программе поддерживать Украину, иначе нас всех ждет конец света — закат и деградация западной цивилизации"», — объяснил американист.
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