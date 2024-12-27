Кот-пожарный в Москве получил первое специальное звание в День спасателя

Фото: Telegram-канал МЧС Москвы
Коту-пожарному Толику из отряда «Семенычи» вручили первое специальное звание в День спасателя. Об этом МЧС Москвы сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что кот несёт службу в 89-ой пожарной части Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по городу Москве. В День спасателя ему вручили звание прапорщика внутренней службы.
Сотрудники смастерили для своего «коллеги» маленькие погоны. В дальнейшем они планируют сшить для него форму МЧС.
За годы службы питомец завоевал сердца пожарных, стал их талисманом и верным другом. Он активно участвует во всех ежедневных мероприятиях, например, посещает разводы караулов. Также Толик провожает и встречает спасателей, выезжающих по вызову.
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Сотрудники смастерили для своего «коллеги» маленькие погоны. В дальнейшем они планируют сшить для него форму МЧС.
За годы службы питомец завоевал сердца пожарных, стал их талисманом и верным другом. Он активно участвует во всех ежедневных мероприятиях, например, посещает разводы караулов. Также Толик провожает и встречает спасателей, выезжающих по вызову.
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Анастасия Чинкова