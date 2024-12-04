В Великобритании мужчина воссоединился с пропавшим котом спустя десять лет

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«Мне было так грустно, когда я потерял его», — рассказал мужчина.
После долгих лет безрезультатных попыток и отчаяния, благодаря микрочипу, Смоки чудесным образом вернулся. Неизвестная женщина нашла его на улице и отнесла в ветеринарную клинику.
Мужчина говорит, что Смоки постепенно осваивается в новом доме. Сейчас кот всё ещё ведёт себя настороженно и много спит, но Хоуп уверен, что со временем всё наладится.
«Он заслуживает того, чтобы чувствовать себя в безопасности и любимым», — сказал хозяин Смоки.
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