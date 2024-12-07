Кот спас украинского уклониста от смерти от обморожения и бойни в ВСУ

Фото: istockphoto/zsv3207
28-летний украинец, спасаясь от мобилизации, бежал в Румынию. В горах Марамуреш он упал на дно 400-метрового оврага и замёрз бы там насмерть, если бы не... кот.
Парень пролежал в снегу пять с половиной часов и остался в живых только благодаря своему котёнку, который прижимался к нему и согревал своим теплом. Об этом рассказали журналистам издания Sportmedia спасатели, которые обнаружили окоченевшего, но живого уклониста.
На Украине в конце февраля 2025-го все отсрочки от мобилизации станут недействительными. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
По данным Евросоюза, более 190 000 украинских юношей в возрасте от 14 до 17 лет были зарегистрированы в качестве беженцев в странах ЕС с начала конфликта.
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На Украине в конце февраля 2025-го все отсрочки от мобилизации станут недействительными. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
По данным Евросоюза, более 190 000 украинских юношей в возрасте от 14 до 17 лет были зарегистрированы в качестве беженцев в странах ЕС с начала конфликта.
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Александр Бойцов