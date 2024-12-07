Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Кот спас украинского уклониста от смерти от обморожения и бойни в ВСУ

Кот спас украинского уклониста от смерти от обморожения и бойни в ВСУ

Фото: istockphoto/zsv3207

Фото: istockphoto/zsv3207

28-летний украинец, спасаясь от мобилизации, бежал в Румынию. В горах Марамуреш он упал на дно 400-метрового оврага и замёрз бы там насмерть, если бы не... кот.
Парень пролежал в снегу пять с половиной часов и остался в живых только благодаря своему котёнку, который прижимался к нему и согревал своим теплом. Об этом рассказали журналистам издания Sportmedia спасатели, которые обнаружили окоченевшего, но живого уклониста.

На Украине в конце февраля 2025-го все отсрочки от мобилизации станут недействительными. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.



По данным Евросоюза, более 190 000 украинских юношей в возрасте от 14 до 17 лет были зарегистрированы в качестве беженцев в странах ЕС с начала конфликта.

Читайте также:

В Южной Корее уклонист растолстел до 102 килограммов, чтобы не служить в армии

В Киеве задержали троих военкомов за помощь уклонистам

В Полтаве уклонист поставил растяжку с гранатой у дома сотрудницы военкомата
#спасатели
#видео
#ес
В Российском военно-историческом архиве обнаружили муляж указа Петра I
07 декабря 2024, 18:00

Фото: istockphoto/FooTToo

В Российском военно-историческом архиве обнаружен поддельный указ Петра I. Документ носит название «О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного уголья и руд» и датирован 11 ноября 1723 года.
Подлинник документа был обнаружен на европейском аукционе International Autograph Auctions Europe S.L., сообщает РЕН ТВ. Сотрудники архива не знают, кто и когда осуществил подмену исторического документа, они узнали о случившемся только после того, как были объявлены торги.

К сожалению, это не первое происшествие в военно-историческом архиве. 1 ноября стало известно, что из него похитили указ Петра II об «Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова», датированный 9 сентября 1727 года. Указ был продан во Франции за 3 120 евро (около 330 тысяч рублей). Документ примечателен тем, что Петр II скончался в возрасте 14 лет, оставив немного указов, так что этот является настоящим раритетом.

Читайте также:

Стало известно, где был продан указ императора Петра II, который был похищен из РГВИА

В Туле учительница украла из школы учебники и продала их в интернете

Из Российского военно-исторического архива пропал оригинал указа Петра II
#происшествие
#евро
#школы
#торги
#указ
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК попросит суд взять под стражу напавшего на учащихся 8-классника в Краснодаре
07 декабря 2024, 17:30

Фото: iStock/ BrianAJackson

Следствие собирается попросить суд о заключении под стражу подростка, который напал с ножом на других учащихся в школе Краснодара, говорилось на сайте регионального управления СКР.
6 декабря ученик восьмого класса, вооруженный ножом, напал на детей в здании школы Краснодара, которая расположена в посёлке Российский. В результате происшествия пострадали четверо учащихся. Им оказали медицинскую помощь, на данный момент жизни детей в безопасности.

Несовершеннолетнего, которого подозревают в совершении хулиганства, задержали, а потом его допросил следователь Следственного комитета России. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Халатность».

Следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств нападения, продолжаются, ещё происходит сбор доказательственной базы. Следователи изъяли и в настоящий момент изучают документы, в том числе связанные с работами по охране школы.

Читайте также:

Задержаны трое подростков, которые избили машиниста электрички в Подмосковье

Подростку пробили щеку выстрелом из сигнальной ракетницы в Новосибирске

«Ничего криминального»: чем закончились танцы с костями у школьных поваров
#дело
#школы
#помощь
#уголовное дело
#следователи
#хулиганство
#документы
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кировской области при аварии с минивэном и легковушкой погибли три человека
07 декабря 2024, 17:11

Фото: iStock/Valdas Jarutis

В результате дорожно-транспортного происшествия в Кировской области, в котором столкнулись минивэн и легковой автомобиль, пострадали три человека, сообщило РИА Новости региональное управление МВД.
Дорожно-транспортный инцидент произошёл в субботу в 13.30 по московскому времени в Юрьянском районе на 427 километре федеральной автодороги «Вятка».

«Произошло столкновение автомобилей Volkswagen Caravelle и «Лада Гранта». В результате происшествия, по предварительным данным, три человека погибли и семь получили травмы», — говорилось в сообщении.


На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Движение по трассе ограничено. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства аварии.

По информации следственного управления следственного комитета по региону, среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии есть дети, их госпитализировали, сообщило агентство ТАСС.

Читайте также:

В Тюменской области в ДТП погибло два человека, трое пострадали

В Москве электробус столкнулся с Bentley

В Москве столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшие
#проверка
#дети
#движение
#столкновение
#травмы
#аварии
#инцидент
#автодороги
#происшествия
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В московском салоне сотовой связи взорвался смартфон
07 декабря 2024, 17:04

Фото: istockphoto/Uladzimir Zuyeu

Смартфон взорвался в салоне сотовой связи. Инцидент произошёл в торговом центре «Вавилон-92» в проезде Дежнева в Москве.
На текущий момент известно об одном пострадавшем, сообщает телеграм-канал «112». В здании наблюдается сильное задымление. Проводится эвакуация покупателей и персонала торговых точек. На месте работают представители экстренных служб и правоохранители. Известно, что сильное задымление наблюдается на первом этаже, из-за густого дыма на втором этаже остались отрезанными люди, которые не могут спуститься.

В результате взрыва пострадал мужчина, который получил ожоги. Помощь ему оказала прибывшая бригада скорой помощи. Причину взрыва гаджета установят полицейские и технические эксперты.

Читайте также:

IT-эксперт Полунин рассказал россиянам о способах защиты от заминированных гаджетов

Во время взрывов в Ливане у москвича на Арбате взорвался телефон

В Москве автомобиль взорвался при запуске двигателя
#помощь
#эвакуация
#эксперты
#ожоги
#полицейские
#мужчина
#112
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Перми на полной скорости столкнулись два трамвая — видео
В Перми произошло жёсткое столкновение двух тамваев
07 декабря 2024, 16:46

Фото: istockphoto/Martin Leber

В Перми на высокой скорости столкнулись два трамвая. В результате жёсткого столкновения пострадал 21 человек, в том числе двое детей.
Инцидент произошёл на перекрёстке, когда один из трамваев выполнял поворот, сообщает телеграм-канал «112». Из за резкого торможения во время манёвра вагоновожатый следовавшего сзади вагона не сумел затормозить и врезался в хвост идущего впереди состава. На видеокадрах, опубликованных телеграм-каналом, можно увидеть, что во всех вагонах вылетели стёкла, повреждены кресла, а полы салонов усыпаны осколками.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Основной вид травм — порезы осколками стёкол. На месте работают правоохранители и медики. Причины происшедшего предстоит установить полицейским и техническим экспертам.

Читайте также:

В Москве электробус столкнулся с Bentley

В Новосибирске трамвай столкнулся с двумя машинами, есть пострадавший

Мигрант на КАМАЗе протаранил трамвай в Москве
#помощь
#инцидент
#медики
#112
#пермский край
#трамвай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ освободили Берестки в ДНР
07 декабря 2024, 15:14

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Вооружённые силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Берестки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Министерство обороны РФ.
В освобождении населённого пункта Берестки участвовали подразделения группировки войск «Центр», они продолжили продвигаться в глубину обороны Вооружённых сил Украины.

Данная группировка войск нанесла поражение военным армии Украины и технике нескольких бригад ВСУ, отразила десять контратак. Подчёркивалось, что киевский режим потерял до 525 военнослужащих.

Министерство обороны Российской Федерации передало, что за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Российские военные освободили населённый пункт Сухие Ялы, который расположен в Донецкой Народной Республике.

Читайте также:

Пленный боевик ВСУ Гоч оказался экс-сотрудником ЗАЭС

Рогов: Войска РФ практически раскололи группировку ВСУ под Курахово

ВС РФ освободили Новодаровку в Запорожской области
#режим
#всу
#сво
#днр
#вс рф
#армия россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Воронеже горящий мужчина выпал из окна на машину
07 декабря 2024, 14:58

Фото: iStock/ brizmaker

В Воронеже мужчина загорелся и выпал из окна, приземлившись на машину, сообщил Телеграм-канал Baza.
Камеры домов, находившихся неподалёку, записали момент, когда воспламенившийся человек летел вниз. Известно, что инцидент произошёл ночью в жилом комплексе «Сердце города» на улице Куколкина в Воронеже. Местные жители испугались шума, яркого света и предположили, что упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Выяснилось, что у подъезда дома горел автомобиль и тело молодого человека.

«Парня пытались потушить, но помочь ему было уже нельзя», — говорилось в сообщении.

Ранее сообщалось, что 7 декабря утром на улице Комсомольская загорелась квартира. Во время тушения пожара специалисты нашли двух детей. Медики оказали им помощь, но мальчики скончались в больнице. Происшествие в Подмосковье могло произойти из-за аварийного режима работы электрообогревателя.


Читайте также:

На трассе под Новосибирском перевернулся автобус с пассажирами

В Екатеринбурге спецназ задержал бизнесмена, который напал на полицейского

Названа возможная причина конфликта с поножовщиной в краснодарской школе
#автомобиль
#камеры
#следствие
#жители
#человек
#инцидент
#дома
#воронеж
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Издевался при жизни и мешает жить после смерти: как сейчас живут сестры Хачатурян, убившие отца-тирана
07 декабря 2024, 14:19

Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян(Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

В июле 2018 года на лестничной площадке дома по Алтуфьевскому шоссе в Москве было найдено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. Мужчина скончался от множественных колото-резаных ранений в область шеи и груди. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери покойного: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Несмотря на то, что трагедия произошла больше 5 лет назад, приговор девушкам до настоящего времени судом не вынесен. О том, какие сложности имеются в деле сестер Хачатурян и как все это время живут обвиняемые девушки читайте в материале «Радио 1».

Отец — тиран


По словам матери девушек Аурелии Дундук, муж всегда был жестоким. Хачатурян начал избивать ее сразу после свадьбы. Ей тогда было 19 лет и она была беременна первым ребёнком — сыном Сергеем. Но это не мешало главе семьи издеваться и периодически избивать супругу. Позднее свою агрессию мужчина стал переносить на детей. В воспитательных целях он морально унижал и избивал сына и дочерей. После окончания 8 класса отец выгнал сына из дома. Вслед за сыном старший Хачатурян выгнал и жену. Под угрозами жестокой расправы запретил ей общаться с дочерьми.

Издевался при жизни и мешает жить после смерти: как сейчас живут сестры Хачатурян, убившие отца-тирана

Из показаний сестер, совершивших расправу над отцом, следует, что отец маниакально воспитывал девочек. За малейшие проступки отец брызгал детям в лицо перцовым баллончиком. Девочкам нельзя было ни с кем общаться и выходить на улицу. А дома отец требовал полного подчинения, в том числе в вопросах сексуального характера. Одна из сестёр попыталась покончить с собой после принуждения к оральному сексу, но была спасена врачами. В показаниях сестры утверждали, что отец склонял их к групповому сексу. В ходе следствия экспертиза подтвердила у сестер наличие повреждений, полученных вследствие сексуального насилия.

Убийство по предварительному сговору


За несколько дней до убийства глава семьи снова сексуально домогался до 18-летней Ангелины. В день убийства отец начал без повода придираться к дочерям и они получили наказание в виде распыления баллончика в лицо. Это было последней каплей.

Девушки, посовещавшись, решили избавиться от тирана. Сесты подождали пока отец уснет и вооружившись баллончиком, молотком и ножом приступили к расправе. Хачатурян попытался позвать соседей на помощь и выбежал на лестничную клетку, но говорить уже не смог. На теле мужчины, кроме прочих повреждений, было обнаружено более 35 ударов ножом. Смертельный удар был нанесен со спины в область сердца уже в подъезде. Сестры сами вызвали скорую помощь и не скрывали преступление.

Признал вину: в гибели четверых детей от отравления под Красноярском обвинили отца, что известно
Признал вину: в гибели четверых детей от отравления под Красноярском обвинили отца, что известно


Сестры по сей день ожидают приговора


В отношении убитого отца возбужденно другое уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», ст. 133 «Понуждение к действиям сексуального характера» и ст. 117 «Истязание». Пока не будет вынесено решение по делу старшего Хачатуряна, дело девушек не может быть рассмотрено в суде.

«Если суд установит, что Михаил Хачатурян виновен в особо тяжких насильственных преступлениях, то будет очевидно, что сестры действовали в рамках необходимой обороны, чтобы сохранить свои жизни. Если вина будет установлена судом, то это кардинальным образом повлияет на отношение к делам девочек, вплоть до их возможного прекращения», — сообщила адвакат девушек корреспондентам NEWS.ru

Сестры убитого Михаила Хачатуряна Наира и Марина (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Судебное разбирательство умышленно затягивается родственниками погибшего. В деле фигурируют много свидетелей, которых допрашивают об обстоятельствах более чем пятилетней давности и перед каждым заседанием родственники находят новых свидетелей, что увеличивает длительность рассмотрения дела.

Как сейчас живут сестры Хачатурян


Аурелия Дундук (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Сестры в настоящий момент не лишены свободы. Судом избранна мера пресечения в виде запрета общения сестер. Мать девочек рассказала NEWS.ru, что девочки очень скучают друг по другу и ждут того момента, когда смогут просто увидеться.

«Они из-за этого не могут доучиться, не знают, что делать. Если бы мы знали, что все так затянется, они бы какой-то институт уже закончили. Время уходит, и не знаешь, что будет в дальнейшем», — сказала мать девушек изданию NEWS.ru.

По словам Аурелии, сесты очень бы хотели пойти учиться в ВУЗ, но пока не знают, стоит ли это делать сейчас. В настоящее время все девушки работают. У Крестины и Ангелины есть молодые люди, однако, сестры пока не собираются выходить замуж.

«Они не хотят свадьбы, потому что какая свадьба без сестер? Поэтому пока затишье, ждем уже пять лет», — заключила Дундук.

Читайте также:

Названа возможная причина конфликта с поножовщиной в краснодарской школе

Парень с сайта знакомств предложил интим и она согласилась: свидание 21-летней россиянки закончилось трагедией, подробности

«Накачал наркотиками и несколько часов насиловал»: стало известно, что ждет насильника 9-летней девочки
#суд
#преступление
#убийство
#уголовное ук
#наказание
#отец
#люди
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге таксист напал на «Мисс Россию — 2022» Линникову
07 декабря 2024, 14:19

Анна Линникова (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

Обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова заявила, что водитель такси сначала привёз её не туда, а потом напал на девушку, передал РЕН ТВ.
Анна Линникова поделилась, что заказала такси экономкласса и сразу поняла, что мужчина за рулем агрессивен. В конце поездки водитель остановился не в нужном месте. «Мисс Россия — 2022» попросила довезти ее до указанного в заявке дома, но в ответ получила: «Вываливайся».

Анна Линникова сказала, что отправит жалобу на водителя, затем мужчина разозлился.

«Я вышла из машины, он сразу побежал за мной, хотел распускать руки, схватил меня. Я сразу позвонила в полицию, они приехали, сказали, что нужно писать заявление», — обратила внимание девушка.

Модель приняла решение не подавать заявление, так как опаздывала на самолёт, но отметила, что сделает это позднее.

После происшествия компания, в которой трудится агрессивный таксист, сообщила, что вернет Анне Линниковой деньги за поездку.

Читайте также:

Села в такси и домой не вернулась: под Волгоградом беременная женщина лишилась жизни из-за украшений, подробности

Задержанный в Москве за взятку таксист сбежал через дыру в заборе отдела полиции

Напавшего на участника СВО в Тобольске таксиста задержали — видео
#россия
#деньги
#такси
#водитель
#мужчина
#поездки
#происшествия
#заявление
#дома
#машины
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате