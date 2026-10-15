Кот Тертл вернулся домой спустя 571 день: история чудесного спасения
В США завершилась трогательная история поисков длинношёрстного серого кота по имени Тертл. Питомца наконец‑то вернули семье, и на это ушло больше полутора лет, а помогли соцсети, микрочип и неравнодушие спасателя.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, всё началось в 2025 году в городке Гринвич (штат Коннектикут). В один из дней хозяйка, торопясь на работу, случайно напугала Тертла, после чего он убежал. Семья долго искала любимца, в том числе с помощью частного спасателя Рокко. Тот расставил по округе камеры‑ловушки, а родные постоянно публиковали фото кота в соцсетях, не теряя надежды.
Однажды спасатель просматривал одно из сообществ в Нью‑Йорке и заметил снимок найденного кота, который был очень похож на Тертла. Чтобы убедиться, проверили микрочип — сомнений не осталось: это действительно был пропавший питомец. Оказалось, кот преодолел расстояние между штатами и оказался в городке Мамаронек (Нью‑Йорк).
Возвращение домой оказалось проблемой, так как Тертл панически боялся переносок и нервничал. Тем не менее команде удалось аккуратно доставить кота обратно к семье. История завершилась счастливым финалом, и любимец воссоединился со своими близкими после 571 дня странствий.
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