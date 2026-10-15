Кот Тертл вернулся домой спустя 571 день: история чудесного спасения

15 октября 2026, 23:48

В США пропавшего полтора года назад кота благополучно вернули домой

Фото: iStock/ablokhin

В США завершилась трогательная история поисков длинношёрстного серого кота по имени Тертл. Питомца наконец‑то вернули семье, и на это ушло больше полутора лет, а помогли соцсети, микрочип и неравнодушие спасателя.