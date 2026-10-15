В Москве школьника обвинили в «симпатии к врагам» из-за рисунка Статуи Свободы

15 октября 2026, 23:38

Фото: iStock/Emily_M_Wilson

Мать 12-летнего ученика школы в Новых Ватутинках Валерия рассказала «Осторожно, новости» о конфликте на уроке ИЗО. По её словам, детям предложили нарисовать любую статую или памятник, и ее сын выбрал Статую Свободы.