В Москве школьника обвинили в «симпатии к врагам» из-за рисунка Статуи Свободы
Мать 12-летнего ученика школы в Новых Ватутинках Валерия рассказала «Осторожно, новости» о конфликте на уроке ИЗО. По её словам, детям предложили нарисовать любую статую или памятник, и ее сын выбрал Статую Свободы.
Увидев результат, учительница, как утверждает мать, спросила мальчика, «симпатизирует ли он вражеской стране». Ученик ответил, что нарисовал понравившийся ему символ. После этого преподавательница заявила, что США «спонсируют войны против нас», и предложила заменить рисунок на «Родину-мать» или «Рабочего и колхозницу».
Когда школьник отказался, учительница, по словам Валерии, попросила нарисовать вместо факела меч, чтобы «показать, какая у них страна». Затем она стала расспрашивать мальчика о его политических взглядах и проверила, знает ли он российские памятники.
Валерия сообщила, что после случившегося связалась с классным руководителем. Тот, по ее словам, «немного рассмеялся» и пообещал разбраться, назвав произошедшее «патриотическим воспитанием». После этого, утверждает мать, представители школы с ней не связывались.
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