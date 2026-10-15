Окулист развеял один популярный миф о чернике

15 октября 2026, 21:27

Окулист Гозиев: черника не является лекарством от всех глазных болезней

Фото: istockphoto/Arx0nt

Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Сино Гозиев заявил, что черника не способна защитить глаза от заболеваний или компенсировать вред от длительной работы за компьютером. В беседе специалист развеял популярный миф о чудодейственных свойствах ягоды, пишет «Лента.ру».





По его словам, если человек стал хуже видеть вдаль, заметил искажение изображения или у него появились новые симптомы, тарелка черники не должна становиться поводом откладывать визит к офтальмологу. Врач пояснил: наличие в продукте вещества, участвующего в биологических процессах или обладающего антиоксидантной активностью, еще не означает, что его употребление вылечит конкретное заболевание.





«Черника — хороший продукт, но считать ее лекарством от всех заболеваний глаз нельзя. Еда может быть частью здорового рациона, однако она не заменяет диагностику и лечение. Самая опасная идея здесь — заменить обследование ягодами», — подчеркнул Гозиев.