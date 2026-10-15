В МВД раскрыли многоступенчатые схемы обмана детей мошенниками
МВД: мошенники обманывают детей по многоступенчатым схемам
Мошенники, обманывая несовершеннолетних, используют сложные многоступенчатые схемы. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель начальника Управления по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД Сергей Калинин.
По его словам, на первом этапе злоумышленники стремятся заставить ребенка выполнить конкретное действие. Например, продиктовать код из СМС, отправить геолокацию или перейти в чат под предлогом обещания игровых подарков.
«Такие уловки служат начальной точкой для дальнейшего развития мошеннической схемы», — пояснил представитель ведомства.
Калинин отметил, что для первичного контакта аферисты используют не только телефонную связь, но также онлайн-игры и социальные сети. На следующем этапе в схему вступают мошенники, представляющиеся сотрудниками МВД и ФСБ. Они оказывают психологическое давление на ребенка и угрожают ему или его родственникам уголовной ответственностью. Затем, под предлогом «спасения» или «доказательства невиновности», от детей требуют срочных действий: провести дистанционный обыск, найти и передать наличные или ценности курьеру, а также принять участие в «оперативных мероприятиях».