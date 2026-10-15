В МВД раскрыли многоступенчатые схемы обмана детей мошенниками

15 октября 2026, 22:44

МВД: мошенники обманывают детей по многоступенчатым схемам

Фото: istockphoto/NanoStockk

Мошенники, обманывая несовершеннолетних, используют сложные многоступенчатые схемы. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель начальника Управления по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД Сергей Калинин.





По его словам, на первом этапе злоумышленники стремятся заставить ребенка выполнить конкретное действие. Например, продиктовать код из СМС, отправить геолокацию или перейти в чат под предлогом обещания игровых подарков.





«Такие уловки служат начальной точкой для дальнейшего развития мошеннической схемы», — пояснил представитель ведомства.