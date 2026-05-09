Кот запер пенсионерку на балконе в Москве и сорвал хозяйке поездку в Петербург
Кот запер пенсионерку на балконе квартиры и сорвал поездку ее дочери — своей хозяйки — в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «СпасРезерв».
Инцидент произошел в доме на Лефортовском Валу в Москве. Хозяйка оставила кота под присмотром своей матери, а сама с детьми отправилась на вокзал для поездки в Санкт-Петербург. Когда пенсионерка вышла на балкон, питомец забрался на ручку пластиковой двери и закрыл её.
У женщины был с собой телефон, она сразу же позвонила спасателям и дочери. Хозяйка кота, узнав о случившемся, отменила поездку и направилась домой. На место происшествия прибыли и спасатели. Оказалось, что дверь в квартиру была закрыта на внутреннюю задвижку, поэтому россиянка не смогла бы самостоятельно открыть ее.
Прибывшие специалисты из «СпасРезерва» осторожно проделали отверстие в дверном полотне, что позволило им сдвинуть задвижку и проникнуть в квартиру, чтобы вызволить пенсионерку, запертую на балконе. Никто не пострадал в результате инцидента. Хозяйка отметила, что кот ранее запирал балконную дверь, но тогда в квартире находились дети, которые быстро помогли её открыть.
