Кота из РФ признали самым красивым в мире
Абиссинский кот из России стал самым красивым представителем семейства кошачьих по итогам 2025 года. Об этом говорится на сайте Всемирной федерации кошек.
Абиссинец по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк набрал свыше 19,7 тысячи баллов и занял первое место. Второй стала шотландская вислоухая кошка из Таиланда с результатом 18,5 тысячи баллов. Третью строчку рейтинга заняла британская короткошерстная кошка из Республики Беларусь.
В предварительном рейтинге на 2026 год лидерство также удерживает питомец из России. Британская короткошерстная кошка набрала 550 баллов.
Всего в конкурсе приняли участие около полутора тысяч животных из разных стран мира.
