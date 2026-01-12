Кота из РФ признали самым красивым в мире

12 января 2026, 15:14

Cамым красивым котом 2025 года стал абиссинец из РФ

Фото: istockphoto/Seregraff

Абиссинский кот из России стал самым красивым представителем семейства кошачьих по итогам 2025 года. Об этом говорится на сайте Всемирной федерации кошек.