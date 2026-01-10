В Кемеровской области двадцать домашних кошек выбросили в поле умирать
В Кемеровской области, в городе Прокопьевске, на пустынном поле местный житель обнаружил группу домашних кошек. Как сообщает издание «МК», животные находились на морозе и жались друг к другу.
Установлено, что кошки ранее жили у пожилой женщины. Она недавно умерла. Вероятно, родственники вывезли животных в поле. Домашние питомцы не приспособлены к выживанию на улице в мороз. Они начали погибать от холода. Позже на место прибыли волонтёры и ветеринары.
Изначально на поле находились около двадцати кошек. К приезду спасателей живыми оставались семь животных. Общественники забрали их, но по пути в клинику несколько кошек погибли. Ветеринары спасли лишь четырёх животных.
