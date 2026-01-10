Достижения.рф

В Кемеровской области двадцать домашних кошек выбросили в поле умирать

В Прокопьевске спасли четырёх кошек, которых вывезли в поле после смерти хозяйки
Фото: Istock/vvvita

В Кемеровской области, в городе Прокопьевске, на пустынном поле местный житель обнаружил группу домашних кошек. Как сообщает издание «МК», животные находились на морозе и жались друг к другу.



Установлено, что кошки ранее жили у пожилой женщины. Она недавно умерла. Вероятно, родственники вывезли животных в поле. Домашние питомцы не приспособлены к выживанию на улице в мороз. Они начали погибать от холода. Позже на место прибыли волонтёры и ветеринары.

Изначально на поле находились около двадцати кошек. К приезду спасателей живыми оставались семь животных. Общественники забрали их, но по пути в клинику несколько кошек погибли. Ветеринары спасли лишь четырёх животных.

Ранее в Благовещенске завели уголовное дело после жестокого убийства бродячих собак из арбалета.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0