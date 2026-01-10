В Кемеровской области двадцать домашних кошек выбросили в поле умирать

10 января 2026, 20:20

В Прокопьевске спасли четырёх кошек, которых вывезли в поле после смерти хозяйки

Фото: Istock/vvvita

В Кемеровской области, в городе Прокопьевске, на пустынном поле местный житель обнаружил группу домашних кошек. Как сообщает издание «МК», животные находились на морозе и жались друг к другу.