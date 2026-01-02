В российском городе спасли кошку, у которой хвост примерз к дереву

02 января 2026, 16:06

В Воронеже спасли кошку, хвост которой примерз к дереву

Фото: iStock/ThomasMorkeberg

В Воронеже спасатели помогли кошке, хвост которой примерз к дереву. Об этом сообщили в пресс-службе местной гражданской обороны.