В российском городе спасли кошку, у которой хвост примерз к дереву

В Воронеже спасли кошку, хвост которой примерз к дереву
В Воронеже спасатели помогли кошке, хвост которой примерз к дереву. Об этом сообщили в пресс-службе местной гражданской обороны.
В службу спасения позвонила женщина, которая рассказала о застрявшей на дереве кошке. Сотрудники ГО и ЧС оперативно прибыли на место и помогли освободить животное.
Кошку передали хозяйке, обратившейся за помощью, как указано в материале.
