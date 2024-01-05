В Подольске ситуация с прорывом на теплотрассе взята под контроль властей

Прорыв на теплотрассе в Климовске находится на контроле у властей. Об этом сообщил корреспондент.

Прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» произошел накануне в Подольске.

На данный момент ситуация находится под пристальным контролем вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, который лично приезжал на место аварии.









«Эта котельная снабжает теплом 21 000 жителей части Подольска. Вчера здесь произошла авария. При повторном запуске произошёл гидроудар с тремя подрывами. К сожалению, так как котельная ведомственная и режимная, нас проинформировали поздно о том, что запустить котельную не получится. Как только мы получили сообщение мы собрали здесь аварийные бригады практически со всей Московской области. В течение ночи ликвидировали протечки. Достаточно сложная была сварка на территории самого завода. На сегодняшний момент все протечки устранены. Сейчас мы заполняем систему и в ближайшее время планируем запустить котел». — подчеркнул Евгений Хромушин.





Стоит отметить, для пострадавших были развернуты пункты обогрева на базе Дома культуры «Машиностроитель» и в гимназии имени Подольских курсантов по ул. Революции, 2, где люди могут выпить горячий чай и согреться. Также волонтёры на месте оказывают всю необходимую поддержку людям в временных пунктах.Для детей работает детский уголок и комната с ребенком. Чтобы разбавить ситуацию в 17:00 бесплатно покажут детский спектакль.





Кроме этого, до пункта организован автобус, который ходит каждый час от Дома культуры им. 1 Мая. Работы на котельной ЗАО «КСПЗ» продолжаются до сих пор.





По вопросам подачи тепла работает горячая линия: 8(4967)50-00-50, 8 (496) 755-57-98.