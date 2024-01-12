Воробьёв: решения по всем оставшимся без тепла муниципалитетам уже приняты

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
В Подмосковье проблемы с отоплением устраняют сразу в нескольких городах. По всем волнующим жителей вопросам решения уже приняты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В зоне особого внимания был Климовск. Вместе с тем восстановительные работы активно велись и в других территориях, откуда приходило много сигналов жителей. Это прежде всего Солнечногорск, Химки, Электросталь, Воскресенск, Талдом, Наро-Фоминск, Балашиха. Где-то был сам, где-то – члены нашей команды. Мы понимаем, что нужно тепло, нужно сделать так, чтобы тревог у жителей Подмосковья не было», – написал глава региона в своём телеграм-канале.По его словам, в Солнечногорске сейчас подключают блочно-модульные котельные. Это обеспечит людей теплом в предстоящие выходные, которые обещают быть морозными. А в весенне-осенний период в рамках концессии с Газпромом будут оперативно реализованы все мероприятия на системной основе.
«В Химках 10 января на магистральном трубопроводе произошла серьёзная авария. Пришлось остановить подачу тепла и горячей воды, демонтировать дефектный участок трубы и установить заплатку. Благодарны, что вы отнеслись с пониманием. Спасибо инженерам и рабочим, они справились с задачей», – продолжил губернатор.В Электростали в декабре котельная оперативно перешла от нерадивого собственника муниципалитету. Специалисты приступили к ремонту и завершили его вчера ночью. Это позволило повысить давление и температуру воды. В Талдоме ремонтные бригады смогли за шесть часов устранить последствия прорыва магистрали, который принёс, но вместе с тем не оставил жителей без тепла.
«В Подольске после встречи с жителями Шепчинок и Силикатной заканчиваем врезку к котельной ПЭМЗ, чтобы усилить температуру и давление. Чтобы исключить риски работы старых котельных, в Подольске разворачиваем 10 блочно-модульных котельных», – отметил Воробьёв.Губернатор добавил, что главы всех этих городских округов по каждому случаю отдельно отчитаются в своих соцсетях. Он заверил, что власти региона контролируют все обращения жителей и будут оповещать обо всех принимаемых мерах.
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Лора Луганская