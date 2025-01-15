Котельниковские долголеты связали пинетки для недоношенных детей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
В Детской школе искусств им. В.К. Андреева прошёл мастер-класс по декоративно-прикладному искусству для участников проекта «Активное долголетие». В рамках проекта «Частичка добра» они связали пинетки для подмосковных недоношенных детей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Долголеты с особой теплотой создавали тёплые и уютные вещи для новорождённых торопыжек перинатальных центров Подмосковья. Несмотря на жизненный и творческий опыт некоторых мастериц, они прислушивались к советам молодых преподавателей художественного отделения школы искусств и создавали новый дизайн пинеток для недоношенных детей», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
Занятие провела преподаватель Марина Розова. Участие в нём приняли 10 мастериц, старшей из которых – 75 лет.
Долголеты Котельников приглашают присоединиться к благотворительным мастер-классам. Следующее занятие пройдет 21 января по адресу: Ковровый, дом №25.
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Лора Луганская