В ЖК «Белая Дача парк» планируют построить восемь новых домов

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В городском округе Котельники строится жилой квартал «Белая Дача парк». Компания ПИК планирует возвести ещё восемь домов в рамках этого жилого квартала, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Два новых корпуса (16.1 и 16.2) будут состоять из восьми секций высотой от 13 до 25 этажей. Общая жилая площадь составит более 61 тысячи квадратных метров. Во дворе-парке, закрытом для автомобилей, разместятся детская площадка, спортивная зона и зоны для прогулок и отдыха. Вся инфраструктура жилого комплекса и прилегающей территории будет соответствовать принципам безбарьерной среды.
Проект «Белая Дача Парк» находится в Котельниках, Московская область. В нём планируется развитая инфраструктура: поликлиники, пяти детских садов (два из которых уже работают), двух школ (одна из них уже открыта). Через территорию района проходит просторный пешеходный бульвар для отдыха и прогулок. На бульваре уже функционирует PlayHub «Ферма» — большая игровая площадка с мельницей, искусственным ручьём и обучающими элементами для детей.
Читайте также:
Детсад при школе №19 в Подольске откроют после капремонта к новому учебному году
Во Власихе отремонтировали фасады и инженерные сети 11 домов
В «Первом квартале» Видного возводят детский сад на 210 мест
Дайана Хусинова