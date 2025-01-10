Школа Котельников вошла в пилотный проект по профилактике детской травли

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
Котельниковская средняя общеобразовательная школа №2 стала участником пилотного проекта по профилактике травли среди детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьёва в тестовом режиме запущен чат-бот «Бесконфликтная школа». В рекреационных зонах школы разместили QR-коды, которые дети могут отсканировать, чтобы сообщить о случаях травли. Вся информация из бота будет оперативно передана в аппарат областного детского правозащитника Ксении Мишоновой, где будет проверяться и обрабатываться вместе с психологами, педагогами и медиаторами», – отметили в администрации.QR-код в каждой школе является уникальным, поэтому нужно сканировать его именно в своей образовательной организации.
Ранее Мишонова объявила, что, помимо Котельников, сервис в тестовом режиме доступен в школах Химкок, Красногорска и Балашихи.
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