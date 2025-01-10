Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Школа Котельников вошла в пилотный проект по профилактике детской травли

Школа Котельников вошла в пилотный проект по профилактике детской травли

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Котельниковская средняя общеобразовательная школа №2 стала участником пилотного проекта по профилактике травли среди детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьёва в тестовом режиме запущен чат-бот «Бесконфликтная школа». В рекреационных зонах школы разместили QR-коды, которые дети могут отсканировать, чтобы сообщить о случаях травли. Вся информация из бота будет оперативно передана в аппарат областного детского правозащитника Ксении Мишоновой, где будет проверяться и обрабатываться вместе с психологами, педагогами и медиаторами», – отметили в администрации.
QR-код в каждой школе является уникальным, поэтому нужно сканировать его именно в своей образовательной организации.



Ранее Мишонова объявила, что, помимо Котельников, сервис в тестовом режиме доступен в школах Химкок, Красногорска и Балашихи.

Читайте также:

Школьникам рассказали, как использовать QR-коды для сообщений о травле

В Подмосковье начали тестировать чат-бот по профилактике школьной травли

В Подмосковье назвали победителей конкурса детских рисунков к Году семьи
#дети
#школы
#школьники
#ученики
#буллинг
#ксения мишонова
#омбудсмен
#уполномоченный
#правозащита
#подмосковье
#московская область
#qr-код
#котельники
Крупнейший в Подмосковье физкультурно-оздоровительный комплекс готов к открытию
10 января 2025, 22:53

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Главгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Реутове. В нём будет располагаться самый большой фитнес-клуб Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
На всех этапах застройщика – компанию ООО «Фитнес» – сопровождали менеджеры Центра содействия строительству при правительстве Московской области.
«В трёхэтажном здании площадью более 14,5 тыс. кв. м. оборудовали спортзалы, буфеты, раздевалки, душевые, тренерские, комнаты отдыха и VIP-зону. В муниципальную собственность передадут большой многофункциональный зал, где смогут заниматься около 500 воспитанниц спортшколы художественной гимнастики. В остальных помещениях ФОКа откроют самый большой в области фитнес-клуб», – рассказали в ведомстве.
Для посетителей оборудовали восемь бассейнов, три из которых - под открытым небом. Два будут работать круглый год. Особенностью ФОКа станет термальный комплекс с финской сауной, русской, японской и можжевеловой банями, а также хамамом. На территории комплекса предусмотрена парковка на 100 автомобилей.

По данным подмосковного Главгосстройнадзора, инвестиции в проект составили 1,2 млрд рублей. Благодаря возведению ФОКа будет создано 200 рабочих мест.

Читайте также:

В Подмосковье запустили цифровую базу по загруженности ФОКов

В Волоколамской спортивной школе открылась секция по хоккею

В Подмосковье до конца года введут в эксплуатацию 58 социальных объектов
#фок
#спорт
#спорткомплекс
#строительство
#подмосковье
#московская область
#реутов
#главгосстройнадзор мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна стоимость одного пенсионного балла в 2025 году
Сенатор Епифанова: стоимость пенсионного балла в 2025 году составит 60,5 тысяч
10 января 2025, 22:35

Фото: iStock/Inside Creative House

Стоимость одного пенсионного балла в 2025 году составит порядка 60,5 тысяч рублей, по такой цене их можно будет докупить при нехватке страхового стажа или пенсионных баллов. Об этом заявила российский сенатор Ольга Епифанова. По ее мнению, не имеет смысла покупать больше одного-двух баллов.
При этом стоимость одного балла в пенсии — 142,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — 8728,73 рубля. Таким образом, если человек накопил около 100 баллов, то с учетом фиксированной выплаты его пенсия составит порядка 23 тысяч рублей.
«Во-первых, каждый год можно купить только определенное число баллов. Во-вторых, надо быть готовыми к тому, что стоит это недешево, поскольку сумма рассчитывается как 22% от минимального размера оплаты труда и вместе с МРОТ ежегодно растет», — отметила сенатор в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время депутат Госдумы Никита Чаплин разъяснил другие изменения 2025 года — порядок выдачи больничных. В разговоре с RT парламентарий пояснил, что суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян, вызванной заболеваниями, планируется снизить на 15% к 2030 году ради принятия населением активного образа жизни.
«Запланировано активное продвижение регулярных медицинских осмотров и диспансеризации, а также популяризация физической культуры и спорта в обществе. Регулярная физическая активность будет стимулироваться на всех уровнях», — рассказал Чаплин.
Читайте также:

Эксперт Валинуров: карьерные амбиции являются навязанным идеалом

В Подмосковье обяжут нотариально заверять договоры дарения недвижимости

Новые изменения в штрафах и регистрации ТС: юрист раскрыл основные аспекты для водителей
#подмосковье
#пенсии
#изменения
#эксперт
#выплаты
#юрист
#никита чаплин
#человек
#мрот
#пенсия
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Синоптик Позднякова: в субботу в Москве ожидаются дожди и температура выше нуля
10 января 2025, 22:31

Фото: iStock/mzabarovsky

В Москве в субботу ожидаются небольшие дожди и температура выше нуля. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, 11 января будет дождливым и теплым, как ночью, так и днем — до +4 градусов.
В сравнении с климатической нормой, отметила метеоролог в беседе с RT, температура будет выше на 6-7 градусов.
«Поэтому таяние снега у нас продолжится, и мы можем остаться местами вообще без снежного покрова»», — рассказала специалист.
На следующий день, 12 января, погода в столице останется пасмурной, а во второй половине обещают дождь со снегом, рассказали «Известиям» в сервисе «Яндекс Погода». Днем ожидается температура около нуля, а к вечеру она опустится до -1. Ветер слабый, с порывами до 3,2 метров в секунду.
«По информации синоптиков, в Подмосковье условия останутся аналогичными столичным: во второй половине дня будет идти дождь со снегом, а температура будет на уровне московских значений или на один градус ниже», — говорится в материале.
Читайте также:

Синоптик рассказал, когда ожидать наступления весны в Москве

Храмы и купели: в Чехове оборудуют семь мест для крещенских купаний, адреса

Кинологи рассказали, как сделать зимнюю рыбалку с собакой безопасной
#подмосковье
#дождь
#погода
#температура
#ветер
#метеоролог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы самые надежные китайские кроссоверы для русской зимы
Автоэксперт Рязанов назвал три надежных китайских кроссовера для русской зимы
10 января 2025, 22:18

Фото: iStock/LeManna

Geely Atlas Prо, Chery Tiggo 8 Pro Max и Haval Dargo являются самыми надежными китайскими кроссоверами для русской зимы, заявил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов. По его мнению, первый оснащен пакетом зимних опций и высоким клиренсом, а второй имеет спортивное шасси и электронных помощников для устойчивости при поворотах и в заносах.
«Haval Dargo отличается приличным дорожным просветом — 200 мм, а также специальной адаптацией для эксплуатации в российские зимы — в новых версиях добавлен обогрев зеркал, кресел, руля и стеклоомывателя. Кроме того, бачок для «незамерзайки» увеличен до 4,5 литров», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
При этом автоэксперт Владимир Сажин напомнил о важности качественной омывающей жидкости в зимний период. В разговоре с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что хорошая жидкость не замерзает даже при -30 градусах мороза.
«Если после использования омывателя вы чувствуете головокружение, жжение в глазах или недомогание, это может быть связано с вредными веществами в составе жидкости. Кроме того, такие жидкости могут повреждать лакокрасочное покрытие и резиновые элементы автомобиля», — рассказал специалист.
Читайте также:

Новые изменения в штрафах и регистрации ТС: Юрист раскрыл основные аспекты для водителей

Названы минусы чехлов для кузова автомобиля

Официально ушедший из России концерн BMW снова запатентовал автомобиль в стране
#изменения
#эксперт
#автомобиль
#юрист
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт Валинуров: карьерные амбиции являются навязанным идеалом
10 января 2025, 22:15

Фото: iStock/littlehenrabi

Карьерные амбиции являются навязанным идеалом, а не жизненной необходимостью, отсутствие стремлений в работе — совершенно нормально, считает карьерный консультант Ильгиз Валинуров. По его мнению, гораздо важнее спокойствие, удовольствие от ежедневной работы и гармония с собой.
«Такие истории зачастую просто придуманы. Это что-то внешнее, то, что рекомендуется. Но это совершенно точно не является обязательным», — пояснил консультант в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом большинство опрошенных россиян намерены активно заниматься карьерой в 2025 году. К соответствующим выводам пришло исследование hh.ru, с которым ознакомились «Известия». Однако в сравнении с прошлым годом их число снизилось — с 65% до 57%.
«Вместе с тем развитие карьеры больше волнует мужчин, чем женщин (59% против 55%). Забота о семье одинакова важна и для тех, и для других (по 53%). При этом женщины значительно чаще мужчин планируют тратить время на саморазвитие (42% против 35%) и на здоровье (41% против 33%)», — говорится в материале.
Читайте также:

Новый метод выплат: в ГД предложили решение для январских трудностей ​с деньгами

Эксперты-экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2025 году

Эксперты дали экономический прогноз на 2025 год
#исследование
#развитие
#карьера
#работа
#рабочие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мишустин наградил RT за отстаивание интересов России в информационной борьбе
10 января 2025, 22:08

Михаил Мишустин (фото: kremlin.ru)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил команде телеканала RT правительственную премию за отстаивание интересов России в информационной борьбе, поддержку СВО и популяризацию контрактной службы в ВС РФ. Председатель правительства подчеркнул, что телеканал сохраняет свою популярность у зрителей вопреки блокировкам в западных странах.
«Ролики RT, которые так раздражают политиков на Западе и в Киеве, собирают миллионы просмотров в соцсетях, в том числе в украинских чатах», — отмечает телеканал.
Ранее сообщалось, что RT запустил информационный телеканал RT Balkan с круглосуточным вещанием на сербском языке. Главную его студию открыли в Белграде. В эфире нового телеканала будут показывать международные и региональные новости, аналитику, интервью и документалистику с альтернативной точки зрения.

Читайте также:

RT запустил круглосуточное вещание на сербском языке

RT запускает проект для иностранцев «Окно в Россию»

Ролик RT про Деда Мороза на Украине набрал более миллиона просмотров за сутки
#проект
#интервью
#новости
#телевидение
#награда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В 2025 году капремонт ждёт более 4 тыс. подмосковных домов
10 января 2025, 21:55

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фонд капитального ремонта Московской области в новом году планирует отремонтировать более 4 тыс. многоквартирных домов. Такими планами поделились в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
«Среди запланированных работ – замена 362 лифтов в 142 МКД; ремонт 2169 кровель; обновление 1 тыс. фасадов; замена систем газоснабжения в 689 домах; ремонт внутренних инженерных коммуникаций в 1262 домах. Сюда входит обновление систем водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения», – отметили в ведомстве.
Самое большое количество зданий рассчитывают отремонтировать в городских округах Подольск, Балашиха, Воскресенск, Красногорск и Лобня.
«В 2024 году специалисты Фонда капитального ремонта Московской области отремонтировали и обновили свыше 3 тыс. многоквартирных домов региона. Изменения жилищных условий почувствовали порядка 350 тыс. жителей Подмосковья. В 2025 году число отремонтированных жилых строений вырастет. После комплексного капремонта многоквартирные дома приобретают обновлённый внешний вид, улучшенные технические характеристики и современное оборудование», – сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

Читайте также:
​В Подмосковье в праздники устранили 50 утечек на сетях водо- и теплоснабжения

Жителям Подмосковья рассказали, когда ждать роста тарифов на коммунальные услуги

В Подмосковье с начала года отремонтировали более 1,7 тыс. подъездов
#антон велиховский
#жкх
#минжкх мо
#ремонт
#капремонт
#дома
#мкд
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На посвящённый сохранению природы конкурс представили более 3 тыс. рисунков
10 января 2025, 21:41

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Мытищах торжественно наградили победителей V юбилейного конкурса детских экопроектов Московской области ЭПОПОДМОСКОВЬЕ.РФ. Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области, церемония объединила юных художников, их наставников и всех неравнодушных к проблемам экологии.
В этом году в конкурсе участвовали более 3 тыс. работ детей и подростков из разных уголков Подмосковья. Участники представили проекты в виде рисунков, экоплакатов, а также фото- и видеоматериалов, посвящённых сохранению окружающей среды. Конкурс проводится уже четыре года и стал важным событием для молодёжи. За всё время он привлёк более 50 тыс. юных талантов.
«Проведение таких конкурсов очень важно. Проекты, представленные сегодня, – не просто работы, а отражение будущего нашего региона. Они помогут сохранить природу Подмосковья, сделать его чище и красивее», – подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.
Победители получили ценные призы и подарки, а также приняли участие в концерте, который завершил мероприятие. Выступления творческих коллективов создали атмосферу радости и вдохновения.

Читайте также:

Под Дмитровом завершили рекультивацию 50-летнего полигона отходов «Непейно»

В Шатуре завершили рекультивацию полигона коммунальных отходов

В Подмосковье осталось рекультивировать лишь один полигон коммунальных отходов
#павел бида
#минэкологии мо
#экология
#рисунки
#творчество
#конкурс
#дети
#подростки
#молодёжь
#награды
#церемония
#мытищи
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под Дмитровом завершили рекультивацию 50-летнего полигона отходов «Непейно»
10 января 2025, 21:32

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Дмитровском городском округе завершили рекультивацию полигона твёрдых коммунальных отходов «Непейно». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Полигон принимал отходы с 1975 года. За почти полувековую историю на нем скопилось 1,6 млн. кубометров мусора, а площадь складирования превысила 12 га. В 2019-м полигон закрыли. В 2022 году по заказу администрации округа работники ООО «Строймонтаж» приступили к его рекультивации», – рассказали в ведомстве.
Выполнены работы по перепланировке захороненных отходов, террасированию, уплотнению откосов, обустройству армогрунтовой стены. На полигоне установили системы сбора и очистки фильтрата, активную систему удаления и обезвреживания свалочного газа. Тело объекта накрыли изоляционным покрытием из геосинтетических и минеральных материалов.

В результате рекультивации улучшились условия жизни 165 тыс. дмитровчан, в первую очередь тех, кто живёт в непосредственной близости от полигона. Это жители посёлков Непейно, Орудьево, Шелепино, Пруды и Рыбное.

Работы по рекультивации 27 полигонов твёрдых коммунальных отходов стартовали в Подмосковье в 2019 году. Их проводили в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Читайте также:

В Шатуре завершили рекультивацию полигона коммунальных отходов

В Подмосковье осталось рекультивировать лишь один полигон коммунальных отходов

В Подмосковье до 2027 года модернизируют 30 очистных сооружений
#подмосковье
#московская область
#экология
#нацпроекты
#полигон
#отходы
#дмитровский городской округ
#тко
#рекультивация
#минэкологии мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате