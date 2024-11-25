Котельную №1 в Лотошине ждёт реконструкция

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Реконструировать котельную №1 мощностью 5,2 МВт планируется в городском округе Лотошино, подряд на проведение работ уже выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести реконструкцию котельной, расположенной по адресу: посёлок Лотошино, улица Микрорайон, дом №9, и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта. Завершение работ намечено на 2026 год», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 106 миллионов 533 тысячи 260 рублей, заявки принимаются до 4 декабря.
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