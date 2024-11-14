В Подольске модернизировали три котельные и обновят более 14 км теплосетей

А. Воробьёв (справа) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил качество работ, проведённых к отопительному сезону в Подольске. Этот городской округ – на особом контроле, так как прошлой зимой из-за крупной аварии в котельной и на теплосетях жители микрорайона Климовск и других населённых пунктов несколько дней оставались без тепла.
С весны в Подольске проходит масштабная модернизация системы теплоснабжения. Проведён капремонт трёх котельных, обновлено ещё 40 источников теплоснабжения и центральных тепловых пунктов. Кроме того, перекладывают семь участков теплотрассы суммарной протяжённостью 14,5 км.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он напомнил, что, кроме котельных, в Подмосковье обновляют теплосети.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Котельная в Климовске обеспечивает теплом 177 домов, где проживают около 27 тыс. человек, а также 19 социальных объектов – школы, детсады и больницу. Ранее она принадлежала частным владельцам, но после аварии по решению президента была передана в собственность муниципалитету. Это позволило модернизировать объект по госпрограмме. Сейчас в рабочем состоянии – четыре котла.
А. Воробьёв (справа) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В августе в Подольске модернизировали ещё две котельные – в микрорайонах Шепчинки и Парковом.
Что касается теплосетей в городском округе Подольск, то большая часть работ по их модернизации проходит в Климовске – это 11 из 14,5 км.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Другое важное направление модернизации системы теплоснабжения – установка индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах. Это способствует снижению теплопотерь в случае аварии на трубопроводе. До конца года в Подольске планируется оснастить такими пунктами порядка 150 домов. А всего в Подмосковье к ним подключат более 350 МКД.
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«На модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей. Это предполагает надёжные котельные с новыми котлами, аппаратурой, высоким уровнем автоматики. Здесь, в микрорайоне Климовск, котельная была в запущенном состоянии. Сейчас проведены все необходимые мероприятия по её модернизации», – рассказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он напомнил, что, кроме котельных, в Подмосковье обновляют теплосети.
«В этом году сосредоточились в основном на магистральных сетях большого диаметра – более 400-500 мм. Там, где возможно, не только меняем трубы, но и убираем их под землю. Следующий этап – заменить межквартальные трубы меньшего диаметра 50-200 мм и осуществлять врезку в дома. В городском округе Подольск – самая большая программа. Она предполагает инвестиции более 4,7 млрд рублей. Это и замена котлов, и настройка автоматики, и модернизация теплосетей», – отметил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Котельная в Климовске обеспечивает теплом 177 домов, где проживают около 27 тыс. человек, а также 19 социальных объектов – школы, детсады и больницу. Ранее она принадлежала частным владельцам, но после аварии по решению президента была передана в собственность муниципалитету. Это позволило модернизировать объект по госпрограмме. Сейчас в рабочем состоянии – четыре котла.
«За полгода мы восстановили в котельной два больших котла и установили маленький. Если выходит из строя один котёл, мы сразу включаем второй, а если выходит второй, запускаем маленькие котлы. В ходе модернизации котельной построена новая гребёнка. До этого она находилась на улице и прошлой зимой, когда были низкие температуры, замерзала. Также установили новое оборудование, поставили датчики, которые позволяют видеть информацию о выдаваемых параметрах в любое время», – рассказал директор «Подольской теплосети» Илья Данилов.
А. Воробьёв (справа) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В августе в Подольске модернизировали ещё две котельные – в микрорайонах Шепчинки и Парковом.
Что касается теплосетей в городском округе Подольск, то большая часть работ по их модернизации проходит в Климовске – это 11 из 14,5 км.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Другое важное направление модернизации системы теплоснабжения – установка индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах. Это способствует снижению теплопотерь в случае аварии на трубопроводе. До конца года в Подольске планируется оснастить такими пунктами порядка 150 домов. А всего в Подмосковье к ним подключат более 350 МКД.
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Лора Луганская