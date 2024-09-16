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В Московской области в октябре завершат подготовку многоквартирных домов к зиме

16 сентября 2024, 15:29
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Подготовку многоквартирных домов Подмосковья к отопительному сезону закончат в октябре. Такую задачу губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил в ходе еженедельного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов. По его словам, сроки проведения всех мероприятий необходимо держать на контроле, а там, где это необходимо, ускорить темпы подготовки.
«Мы ведём масштабную работу перед стартом отопительного сезона. Это модернизация котельных и теплосетей, подготовка многоквартирных домов. На особом внимании сейчас – ряд территорий, где реализуются концессионные соглашения. Это городские округа Пушкинский, Сергиево-Посадский, Солнечногорск и Воскресенск. Важно в кратчайшие сроки завершить подготовку всех систем к осенне-зимнему период», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что при подготовке МКД к зиме очень важно состояние инженерных систем, коммуникаций, теплоизоляции трубопроводов на чердаках и в подвалах, наружных стен. Тепло должно приходить в квартиры. Главам городских округов необходимо взять на личный контроль устранение всех нарушения совместно с управляющими компаниями.



Всего в Подмосковье – около 54 тыс. многоквартирных домов. В этом году провели проверку более 27 тыс. из них. Это МКД не выше пяти этажей, дома, построенные до 1990 года, а также жилые строения, по которым поступало большое количество жалоб жителей.

В зоне особого контроля – 8 663 дома. Это МКД со скатной кровлей и верхней разводкой. Каждый осмотрели специалист. Сейчас идёт устранение нарушений. Работы завершат в октябре.

Зампредседателя правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов отдельно рассказал о подготовке к холодам МКД в Подольске
«Мы были там в субботу. В последние две недели в Подольске идёт активная поставка материалов. На складах сейчас – 80 тыс. погонных метров утеплителей труб. Суммарная же протяжённость труб в округе составляет 160 тыс. погонных метров. Таким образом, в ближайший месяц половину из этого объёма должны утеплить. Мы видим положительную динамику работ. Не только поступают материалы, но и люди набираются в штат», – сказал Мурашов.
Он добавил, что в течение октября все работы по подготовке многоквартирных домов к отопительному периоду должны завершиться.

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На участке трассы М-5 «Урал» в Люберцах временно перекроют проезд
16 сентября 2024, 15:47

Фото: iStock/Frank Armstrong

Проезд на участке федеральной трассы М-5 «Урал» на территории городского округа Люберцы временно перекроют в ночь на 3 октября для проведения монтажных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центравтомагистраль.
«Перекрытие движение планируется в период с часа ночи до четырёх часов утра не более чем на 25 минут на участке в сторону Москвы на 22,2 километре Новорязанского шоссе — в районе гипермаркета «Глобус», — говорится в сообщении.
Объехать перекрытый участок дороги можно будет по Рязанскому шоссе в Люберцах. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее продумать альтернативные маршруты с учётом ограничений.
Фото: пресс-служба МТДИ МО

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#минтранс мо
#шоссе
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Депутат ЗС СПб Крупник призвал изменить правила трудоустройства в такси
16 сентября 2024, 15:46

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник заявил о необходимости изменить правила трудоустройства в такси в крупных городах и мегаполисах.
«Водители не знают дорог и маршрутов без использования навигатора, не владеют русским языком в должной мере, не знакомы с нормами этикета, допускают нарушение личных границ, совершают правонарушения и даже преступления и т. д. К потенциальному таксисту должны применяться повышенные требования к владению русским языком», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра транспорта России Романа Старовойта.

До этого пресс-служба столичной Госавтоинспекции сообщила, что на неделе с 9 по 15 сентября на дорогах Москвы произошло 221 ДТП.

«За прошедшую неделю на дорогах Москвы зарегистрировано 221 ДТП, в которых три человека погибли и 233 получили ранения. В числе пострадавших 34 ребёнка. Наиболее распространенными видами ДТП стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В 22,4% случаев наездов на пешеходов аварии произошли в зоне действия переходов», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

Ранее Министерство транспорта Московской области напоминало о важности соблюдения правил дорожного движения и недопустимости вождения в нетрезвом виде.

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В Подмосковье в преддверии зимы стартуют пробные топки
16 сентября 2024, 15:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области с 16 сентября начинаются пробные топки на объектах теплоснабжения. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Хромушин.
«Начинается поочерёдный запуск каждого котла. Перед этим проходит проверка исправности газового оборудования, циркуляции насосов котлов. По результатам пробных топок составляются акты, и мы понимаем, что котёл запустился, работает как надо. По нашему нормативному документу с 15 сентября все магистральные сети должны быть заполнены теплоносителем под давлением и находиться в таком состоянии непосредственно до запуска котельных», – пояснил Хромушин в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.
На совещании стало известно, что подготовку многоквартирных домов Подмосковья к отопительному сезону должны закончить в октябре.

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#зима
#отопление
#отопительный сезон
#евгений хромушин
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
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Правительство поддержало проект о наказании за повторное управление без ОСАГО
16 сентября 2024, 15:28

Фото: istockphoto/Fahroni

Правительство Российской Федерации одобрило проект, который вводит административную ответственность за повторное управление транспортным средством без действующего полиса ОСАГО. Об этом информирует РИА Новости.
В копии отзыва кабмина, который имеется в распоряжении агентства, указано, что концепция законопроекта, направленная на обеспечение выполнения владельцем транспортного средства обязательства по страхованию своей гражданской ответственности в целях защиты прав потерпевших и возмещения вреда, причиненного их жизни и здоровью или имуществу в результате ДТП, поддерживается.

Проект был предложен парламентом Кабардино-Балкарской Республики. Он включает в себя дополнение статьи 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях частью 3.

Эта часть устанавливает административную ответственность за повторное нарушение, связанное с неисполнением обязательства по страхованию своей гражданской ответственности, а равно в управлении транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует.

Ранее ввтоэксперт Владимир Сажин поддержал инициативу об отмене штрафа водителей, не имеющих физических прав с собой, но имеющих документ в электронном виде. При этом он отметил, что у этой идее есть нюансы, касающиеся закона и непосредственно качества связи на местах.

До этого сообщалось, что правительство России подготовило законопроект о расширении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Для этого владельцам не потребуется выплачивать дополнительную страховку.

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#подмосковье
#правительство
#проект
#страхование
#осаго
#законопроект
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В Коломне построят блочно-модульную котельную
16 сентября 2024, 15:28

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную планируют возвести на Красногвардейской улице в Коломне, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить блочно-модульную котельную мощностью 2,5 МВт. Эта котельная должна будет снабжать теплом и горячей водой несколько многоквартирных домов на Красногвардейской улице и улице Октябрьской Революции, а также школу «Надежда» и ТЦ «Рябинка», — говорится в сообщении.
Работы должны быть завершены в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 37 миллионов 30 тысяч 908 рублей 46 копеек. Заявки принимаются до 18 сентября.

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#коломна
#строительство
#комитет по конкуретной политике мо
#котельная
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Экоактивисты из Московской области провели уборку в городах Золотого кольца России
16 сентября 2024, 15:14

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Экологические активисты из Московской области провели восьмидневное путешествие по туристическому маршруту Золотого кольца России, посетив Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир. Их главной целью была ликвидация стихийных свалок и уборка мусора в местах отдыха местных жителей, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Первым местом проведения субботника стал Сергиево-Посадский городской округ. Уборка проходила на территории рядом с Ярославским шоссе недалеко от села Дерюзино.

Результаты проведённой акции: очищено более 6 гектаров, собрано 58 смешанных мешков и 19 мешков вторсырья.

Чтобы привлечь внимание жителей к проблеме, экологические волонтёры установили информационные таблички с напоминанием о штрафах за нарушение порядка. За всё время своей деятельности команда «Активистов чистой природы 12–15» провела более 200 мероприятий экологической направленности в 52 регионах России.

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#подмосковье
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#экологическая акция
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В Подмосковье до 19 сентября продлили ограничения на посещение лесов
16 сентября 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Московской области вновь ограничили пребывание граждан в лесах и въезд в них с 14 по 19 сентября. Цель – обеспечить пожарную безопасность, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
Ранее временное ограничение было установлено до 12 сентября.
«На время действия ограничения запрещается разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы. Усиливается их патрулирование. Лесные дороги перекрывают шлагбаумами. Контролировать пребывание жителей в лесах будут с помощью беспилотных авиационных систем, авиации, фотоловушек, камер видеомониторинга, а также системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей», – говорится в сообщении.
В ведомство напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару, последует уголовная или административная ответственность. Это может быть лишение свободы на срок до 10 лет; штраф для физлиц до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.

В подмосковном Комлесхозе добавили, что на большей части территории региона с понедельника по среду прогнозируют чрезвычайный V класс пожарной опасности, а в отдельных лесничествах – высокий IV класс.

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#московская область
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В Королёве строят корпус школы №1, похожий на МКС
16 сентября 2024, 14:56

Фото: Роман Савельев

Пристройку к школе №1 в Королёве, рассчитанную на 400 учеников, возводят на территории учебного заведения, благодаря нестандартному проекту внешне здание будет напоминать Международную космическую станцию. Об особенности нового корпуса рассказал начальник участка Александр Шейн, передаёт корреспондент Роман Савельев.
«Школа будет выглядеть оригинально: здесь предусмотрено несколько уровней в космической тематике. Здание — многоугольное, с виду оно будет похоже на Международную космическую станцию», — сказал Александр Шейн.
Строительство стартовало более трёх месяцев назад. В настоящее время на объекте идёт монолитные работы по перекрытию третьего этажа и парадной лестницы. Завершено утепление подвальных стен, ведётся подготовка к кладке внешних стен.

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#королёв
#школа
#мкс
#строительство
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В Павловском Посаде состоится профилактический рейд сотрудников Госавтоинспекции
16 сентября 2024, 14:41

Фото: пресс-служба администрации городского округа Павлово-Посадский

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд в Павловском Посаде 14 сентября, направленный на выявление и пресечение случаев управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павлово-Посадский.
В рамках рейда сотрудники ДПС использовали метод «массовой проверки», заключающийся в проверке максимального количества водителей на определённом участке дороги за определённый период времени.

Автоинспекторы останавливали автомобили в специальных зонах, обозначенных сигнальными конусами, и оценивали состояние водителей визуально. Если признаков опьянения не было обнаружено, с автовладельцами проводились профилактические беседы и раздавались информационные листовки. В результате рейда нарушений выявлено не было.

Следует отметить, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. ГИБДД Московской области призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме вождения в нетрезвом виде и сообщать в полицию о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

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#сотрудники
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