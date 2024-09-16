В Московской области в октябре завершат подготовку многоквартирных домов к зиме

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подготовку многоквартирных домов Подмосковья к отопительному сезону закончат в октябре. Такую задачу губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил в ходе еженедельного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов. По его словам, сроки проведения всех мероприятий необходимо держать на контроле, а там, где это необходимо, ускорить темпы подготовки.
«Мы ведём масштабную работу перед стартом отопительного сезона. Это модернизация котельных и теплосетей, подготовка многоквартирных домов. На особом внимании сейчас – ряд территорий, где реализуются концессионные соглашения. Это городские округа Пушкинский, Сергиево-Посадский, Солнечногорск и Воскресенск. Важно в кратчайшие сроки завершить подготовку всех систем к осенне-зимнему период», – сказал Воробьёв.Он добавил, что при подготовке МКД к зиме очень важно состояние инженерных систем, коммуникаций, теплоизоляции трубопроводов на чердаках и в подвалах, наружных стен. Тепло должно приходить в квартиры. Главам городских округов необходимо взять на личный контроль устранение всех нарушения совместно с управляющими компаниями.
Всего в Подмосковье – около 54 тыс. многоквартирных домов. В этом году провели проверку более 27 тыс. из них. Это МКД не выше пяти этажей, дома, построенные до 1990 года, а также жилые строения, по которым поступало большое количество жалоб жителей.
В зоне особого контроля – 8 663 дома. Это МКД со скатной кровлей и верхней разводкой. Каждый осмотрели специалист. Сейчас идёт устранение нарушений. Работы завершат в октябре.
Зампредседателя правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов отдельно рассказал о подготовке к холодам МКД в Подольске
«Мы были там в субботу. В последние две недели в Подольске идёт активная поставка материалов. На складах сейчас – 80 тыс. погонных метров утеплителей труб. Суммарная же протяжённость труб в округе составляет 160 тыс. погонных метров. Таким образом, в ближайший месяц половину из этого объёма должны утеплить. Мы видим положительную динамику работ. Не только поступают материалы, но и люди набираются в штат», – сказал Мурашов.Он добавил, что в течение октября все работы по подготовке многоквартирных домов к отопительному периоду должны завершиться.
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Лора Луганская