Объездную дорогу в Тучково планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Долгожданную объездную дорогу в Тучково в Рузском городском округе введут в 2025 году. Об этом глава муниципалитета Николай Пархоменко доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
«Вы знаете наши приоритеты, все они заложены, в том числе, в нацпроектах. Это и газификация, и модернизация ЖКХ, и дороги, в частности, объездная в Тучково, которую мы с вами строим. Она очень важная. Все жители ждут, когда транзитный транспорт будет выведен из населённых пунктов», – сказал Воробьёв.Пархоменко ответил, что дорогу планируют ввести в следующем году.
«Сейчас готовность объездной дороги в Тучково – 21%. Держим работы на постоянном контроле. По плану завершение строительства стоит на октябрь 2025-го», – отметил Пархоменко.Вместе с тем он рассчитывает, что строительство дороги будет закончено уже в начале следующего года. Для этого есть всё – и ресурсы, и настрой команды, добавил глава муниципалитета.
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Лора Луганская