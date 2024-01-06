Котельную ВНИИ игрушки в Сергиевом Посаде модернизируют после новогодних праздников

Заместитель главы администрации Сергиево-Посадского округа Сергей Анфилов заявил, что сейчас мощностей котельной не хватает для обеспечения нормативным теплом запитанных от неё многоквартирных домов.

«Мы встретились с УК «Лакокраска», которая занимается обслуживанием котельной, и обсудили данную проблему. Сразу же после праздников будет докуплено необходимое для усиления мощностей оборудование», — сообщил замглавы.

Факт того, что котельная работает на износе, ощущают жители, которые находятся я в домах по Московскому шоссе и улице Строительной.





«Сейчас мы живём только с обогревателем. Вчера специально сфотографировала градусник — в квартире 10 градусов. Очень холодно, надеюсь, нам помогут и проблему решат. Дома – дети, конечно, уже начинаем заболевать», — рассказала Елена, жительница дома №7, корпуса 3 по Московскому шоссе.

Также жильцы отмечают и низкую температуру горячей воды.

«Периодически проблемы с отоплением и температурой горячей воды присутствуют. Особенно обострилась проблема с наступлением морозов. Вот только что убрали обогреватель, сейчас на кухне +18 градусов. Квартира трёхкомнатная, согреваемся четырьмя обогревателями. Очень ждём, когда этот вопрос уже решится, ходим дома в тёплой одежде, даже внуков не можем пригласить в гости», — делится Ирина, жительница дома №7, корпуса 3 по Московскому шоссе.

Такая же проблема и в доме №9 по Московскому шоссе. Как отмечают жильцы, раньше в квартирах было тепло, но последние несколько лет отопление подаётся с перебоями.

«По осени батареи были такие, что руку на них было держать невозможно, а сейчас еле тёплые. Бывает, что с утра совсем холодные, приходится согреваться газом», — рассказала Снежана, жительница дома №9 по Московскому шоссе.

В настоящий момент к решению проблемы активно подключилась местная администрация и прокуратура. По словам заместителя главы администрации округа по вопросам ЖКХ Сергея Анфилова, все необходимые процедуры для восстановления теплоснабжения будут произведены в самые кратчайшие сроки.