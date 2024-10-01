Котельную «Восточная» в Электростали ждёт капремонт

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В городском округе Электросталь ищут подрядчика для капитального ремонта котельной «Восточная». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капремонту и переводу на дизельное топливо котельной «Восточная» в Электростали. Работы завершат в 2026 году», – сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлёва.Согласно объявлению в Единой информационной системе в сфере закупок, начальная цена контракта превышает 50 млн рублей. Заявки принимаются до 17 октября.
Котельная была построена 1973 году, а в 2020-2021 годах её модернизировали.
В декабре прошлого года жители Электростали жаловались на низкую температуру в домах, школах, детсадах и поликлиниках. Как выяснилось, причиной стала нестабильная работа котельной «Восточная», принадлежавшая АО «ВКС». В мае объект передали из частной собственности городскому округу.
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Лора Луганская