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Котельную «Восточная» в Электростали ждёт капремонт

01 октября 2024, 20:48
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

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В городском округе Электросталь ищут подрядчика для капитального ремонта котельной «Восточная». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капремонту и переводу на дизельное топливо котельной «Восточная» в Электростали. Работы завершат в 2026 году», – сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлёва.
Согласно объявлению в Единой информационной системе в сфере закупок, начальная цена контракта превышает 50 млн рублей. Заявки принимаются до 17 октября.



Котельная была построена 1973 году, а в 2020-2021 годах её модернизировали.

В декабре прошлого года жители Электростали жаловались на низкую температуру в домах, школах, детсадах и поликлиниках. Как выяснилось, причиной стала нестабильная работа котельной «Восточная», принадлежавшая АО «ВКС». В мае объект передали из частной собственности городскому округу.

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В Одессе снесут еще 19 памятников Пушкину, Горькому, Высоцкому и Малиновскому
Посольство: Киев потратит итальянские 45 млн евро на снос памятников в Одессе
01 октября 2024, 21:13

Фото: istockphoto/Radist

Выделенные Италией на восстановление архитектуры Одессы 45 млн евро Украина потратит на снос памятников. Об этом заявило 1 октября посольство России в Риме в официальном телеграм-канале.
«Посоветовали итальянским властям обратить внимание на повальный демонтаж памятников, в том числе и основательницы города Екатерины II в 2022 году, что нашло дальнейшее воплощение в недавних условиях муниципальных властей Одессы»

Сообщается, что в ближайшее время в Одессе снесут еще 19 памятников, среди которых памятники Горькому, Пушкину, Высоцкому и маршалу Малиновскому, который освободил свой город от фашистов.
«Очевидно, что и в этот раз, как и все приходят на Украину многомиллионные и многомиллиардные вливания, эти деньги пойдут не на созидание, а на разрушение, на снос памятников деятелей мировой культуры и истории», — сообщает посольство РФ в Италии.

Дипломаты отмечают, что украинские власти пригласили итальянцев посетить Одессу, поэтому итальянской стороне стоит обратить внимание на то, киевский режим борется со своим культурным и историческим наследием.

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#одесса
#культура
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Проверка готовности системы оповещения в Подмосковье стартует 2 октября в 10:30
01 октября 2024, 21:00

Фото: iStock / Khosrork

В Московской области 2 октября проведут комплексную проверку готовности региональной системы оповещения населения. Об этом напомнили в пресс-службе Мособлпожспаса.
В ведомстве рассказали, что будет происходить во время проверки.

С 10:30 до полудня в режиме непрерывного звукового вещания будут включены электросирены. А в 10:43 по телевидению и радио передадут речевое сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».
«Эти мероприятия позволят проверить работоспособность средств оповещения, оценить готовность специалистов, ответственных за запуск системы», – отметили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Там попросили жителей сохранять спокойствие и сообщить родным и знакомым информацию о предстоящей проверке.

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#подмосковье
#московская область
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Психолог Александрина дала простое объяснение привычке детей тянуть всё в рот
Психолог Александрина объяснила привычку детей пробовать на вкус любопытством
01 октября 2024, 20:51

Фото: iStock/RobHainer

Детский психолог Алена Александрина заявила, что стремление маленьких детей тянуть всё в рот объясняется их любопытством.
В возрасте 2-3 лет такая привычка у ребёнка абсолютно нормальна, считает специалист.

«Дети познают мир через ощущения, а рот — один из самых чувствительных органов. Рот — это маленький исследовательский центр, где ребёнок получает информацию о мире. Через него он знакомится с формой, текстурой и вкусом предметов. Первое время дети испытывают потребность сосать материнскую грудь, что связано с их потребностью в безопасности и комфорте, еде», — пояснила в беседе с NEWS.ru Александрина.

Она добавила, что подобные привычки временны. Они проходят с возрастом по мере того, как ребенок развивает более сложные способы познания мира, поэтому переживать лишний раз по этому поводу родителям не стоит, резюмировала психолог.

Ранее психолог консультативной службы по работе с детьми Майя Голубева заявила, что дети-вундеркинды способны раньше других запоминать большие объёмы информации, учиться читать, сочинять музыку и проявлять иные таланты.

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#ребёнок
#мир
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В подольском микрорайоне Шепчинки полностью обновили котельную
01 октября 2024, 20:37

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

В микрорайоне Шепчинки городского округа Подольск после реконструкции ввели в эксплуатацию котельную. При этом её мощность увеличилась в пять раз, сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.
«Полностью запустили реконструированную котельную на улице Победы. Заменили циркуляционные насосы, горелки и газоходы, системы химической и деаэрационной подготовки воды, безопасности и управления. Не забыли и о котлах, мощность которых увеличили в пять раз», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.
По его словам, началась подача отопления на социальные объекты, которые обслуживает котельная. Теплом уже обеспечили около 80% школ и детсадов городского округа. Следующие на очереди – многоквартирные дома.

Ранее котельная обеспечивала теплом 52 многоквартирных дома и пять социальных объектов. В январе этого года в котельной произошло несколько сбоев. Дома, школы и больницы временно переключили на новую котельную.

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«Память о нем останется навсегда»: Путин выразил соболезнования в свзи со смертью Добрынина
Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Добрынина
01 октября 2024, 20:31

Фото: РИА Новости/Алексей Панов

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Вячеслава Добрынина, который скончался 1 октября в возрасте 78 лет.
«C прискорбием узнал о кончине Вячеслава Григорьевича Добрынина — замечательного певца и композитора, яркого, талантливого, неординарного человека. Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внес большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство», — передает слова Путина телеграм-канал Кремля.

Певца и композитора Вячеслава Добрынина госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на третий инсульт 26 сентября. Спустя 5 дней Добрынин скончался в одной из московских клиник.
«В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни», — отметил президент России.

Глава государства выразил глубокие соболезнования и слова поддержки родным Добрынина.

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Отару Кушанашвили провели плановую операцию по удалению опухоли
Телеведущему Кушанашвили провели операцию по удалению опухоли
01 октября 2024, 20:02

Фото: istockphoto/faustasyan

Телеведущему Отару Кушанашвили провели операцию по удалению опухоли. Об этом сообщил 1 октября продюсер ведущего Виктор Ладненко.
«Операция прошла в плановом режиме. Это все, что мы знаем от врачей», — цитирует Ладненко РИА Новости.

Телеведущего госпитализировали в реанимацию 20 июня, тогда у Кушанашвили обнаружили опухоль в брюшной полости. После первой операции ведущий находился без сознания. Сейчас Кушанашвили продолжает бороться с онкологическим заболеванием. По его словам, он сильно похудел, но не намерен сдаваться.

Журналист впервые сам вышел на связь после операции в начале июля. В своем Telegram-канале Отар Кушанашвили тогда сообщал, что испытывает сильную боль, но не теряет уверенности, что выздоровеет.

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#опухоль
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#здоровье
#онкология
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Губернатор Воробьёв назначил Трескова сенатором от Подмосковья
01 октября 2024, 19:43

Фото: Фотобанк МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв наделил полномочиями сенатора от региона Игоря Трескова, который ранее занимал пост вице-губернатора. Глава региона подписал соответствующее постановление, текст которого опубликован на сайте правительства Подмосковья.
Согласно документу, постановление вступает в силу 2 октября.

Тресков занимал должности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, зампреда правительства региона. С 2019 года до настоящего времени был вице-губернатором Подмосковья.

Полномочия прежнего сенатора от исполнительного органа государственной власти Московской области Ольги Забраловой были досрочно прекращены 24 сентября.

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#совет федерации
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Ученые РАН прокомментировали идею запрета теории Дарвина в школах
Комиссия РАН выступила против запрета теории Дарвина в школах России
01 октября 2024, 19:37

Фото: istockphoto/peplow

Ученые РАН считают недопустимым изъятие из школьных учебников теории эволюции Дарвина. Об этом заявила Комиссия РАН по борьбе с лженаукой 1 октября.
Исключить теорию эволюции Чарльза Дарвина из школьных учебников ранее предложил экс-премьер Чечни Муслим Хучиев. После этот призыв поддержали некоторые представители РПЦ. В частности председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов завил, что теория Дарвина вводит детей в заблуждение. Позже Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что теория эволюции не противоречит Божьему замыслу, а открывший ее Чарльз Дарвин был верующим человеком.
«Речь идет не только о происхождении человека от древних приматов, а о происхождении всего живого от единого общего предка. <…> Этот вопрос не является вопросом веры», — цитирует доклад комиссии РАН RTVI

Члены комиссии отмечают, что эволюционная теория на основе идей Чарльза Дарвина является фундаментом современной биологии.

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#наука
#биология
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Пригожин: Творчество Добрынина останется в истории
01 октября 2024, 19:32

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ушедший из жизни поэт и композитор Вячеслав Добрынин написал много произведений, ставших классикой, а его творчество навсегда останется в истории.
Кроме этого, Пригожин подчеркнул, насколько хорошим человеком был Вячеслав Добрынин.

«Вячеслав Добрынин был добрейшей души человек. Скромный, незапятнанный шоубизнесовыми движениями. Песни его стали классикой. Его творчество останется в истории, он написал очень много шедевров. Соболезнования его родным и близким, поклонникам его творчества. Жаль, уходит целая эпоха выдающихся композиторов, которые имели прямое отношение к музыке», — поделился в беседе с Газета.ру Пригожин.

Ранее стало известно, что сегодня, 1 октября, в одной из московских клиник скончался известный российский певец и композитор Вячеслав Добрынин.

Вячеслав Добрынин начал карьеру певца во второй половине 1980-х. Как пишет Общественная Служба Новостей, в 1990-е годы он основал группу «Доктор Шлягер», снимал клипы на свои песни, писал саундтреки к кино и т. д. За свою карьеру артист был удостоен ряда наград и почестей, включая звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР и Народного артиста РФ, ордена Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также премии «Золотой граммофон» и прочее.

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