В подольском микрорайоне Шепчинки полностью обновили котельную

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова
В микрорайоне Шепчинки городского округа Подольск после реконструкции ввели в эксплуатацию котельную. При этом её мощность увеличилась в пять раз, сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.
«Полностью запустили реконструированную котельную на улице Победы. Заменили циркуляционные насосы, горелки и газоходы, системы химической и деаэрационной подготовки воды, безопасности и управления. Не забыли и о котлах, мощность которых увеличили в пять раз», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.По его словам, началась подача отопления на социальные объекты, которые обслуживает котельная. Теплом уже обеспечили около 80% школ и детсадов городского округа. Следующие на очереди – многоквартирные дома.
Ранее котельная обеспечивала теплом 52 многоквартирных дома и пять социальных объектов. В январе этого года в котельной произошло несколько сбоев. Дома, школы и больницы временно переключили на новую котельную.
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Лора Луганская