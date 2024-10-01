Жители Подмосковья могут узнать онлайн даты включения отопления в домах

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В Московской области начали подавать тепло на все социально значимые объекты – в школы, детские сады, больницы и другие. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья.
Что касается многоквартирных домов, то жители могут узнать, в какие дни это коснётся их адресов, на онлайн-карте и с помощью Telegram-бота.
Ранее министр энергетики региона Сергей Воропанов объявил, что с 1 по 3 октября теплом будут обеспечены все в социально значимые объекты Подмосковья. Следующим этапом станет переход к подаче тепла в многоквартирные дома и на промышленные предприятия.
Фото: пресс-служба Минэнерго МО
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Ранее министр энергетики региона Сергей Воропанов объявил, что с 1 по 3 октября теплом будут обеспечены все в социально значимые объекты Подмосковья. Следующим этапом станет переход к подаче тепла в многоквартирные дома и на промышленные предприятия.
Фото: пресс-служба Минэнерго МО
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Лора Луганская