23 ноября 2026, 22:08

В Мексике продавщица отбилась от грабителя с помощью котенка

Фото: iStock/Alexandr Lebedko

Жительницу Мексики спас от налетчика маленький котенок. Неудачная попытка ограбления продуктовой лавки закончилась тем, что нападавший в панике покинул магазин, сообщает издание The Mary Sue.