Котенок прогнал вооруженного грабителя из продуктового магазина
Жительницу Мексики спас от налетчика маленький котенок. Неудачная попытка ограбления продуктовой лавки закончилась тем, что нападавший в панике покинул магазин, сообщает издание The Mary Sue.
Все случилось в городе Пуэбла. Сначала мужчина в черной толстовке и кепке заглянул в семейную лавку, где работала женщина по имени Лидия. Он поинтересовался лекарством и вскоре ушел. Затем посетитель вернулся, спрятав лицо под маской. Он велел открыть кассу и заявил, что в рюкзаке у него лежит оружие, но доставать его не стал.
В этот момент рядом с Лидией находилась ее дочь, а на прилавке лежал котенок Мисифу. Девушка взяла питомца за загривок и выставила его перед налетчиком, надеясь испугать. По кадрам с камеры видно, что сильнее всех возмутился сам кот: он зашипел, выпустил когти и вцепился в руки мужчины. Тот закрыл лицо, отступил к выходу и скрылся. Украсть он ничего не смог.
Запись хозяева лавки выложили в надежде установить личность грабителя. Однако найти его пока не удалось. Кроме того, семья попросила полицию усилить патрулирование в районе Сан-Рамон, где произошло нападение.
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