23 ноября 2026, 20:55

В Волгограде арестовали бездомного, избившего продавщицу урной

Фото: iStock/rootstocks

В Волгограде бездомный накинулся на продавщицу после того, как их вместе с собутыльником попытались отогнать от магазина. Об этом сообщил местный портал V1.RU.