Бездомный избил продавщицу урной и вернулся с ножом
В Волгограде бездомный накинулся на продавщицу после того, как их вместе с собутыльником попытались отогнать от магазина. Об этом сообщил местный портал V1.RU.
Все произошло около магазина в СНТ «Центральный-2» в Ворошиловском районе, где выпивали двое бездомных. Сотрудники торговой точки попытались их отогнать, но один из мужчин накинулся на продавщицу. Он схватил мусорное ведро и избил им женщину, после чего ушел.
Спустя некоторое время злоумышленник вернулся с ножом. Сотрудница успела скрыться в магазине, однако мужчина все равно попытался до нее добраться — дверь его не остановила. В итоге дебошира задержала полиция.
Нападавшего арестовали на 15 суток. По словам жителей, он уже устраивал подобное прежде. Они боятся, что, выйдя на свободу, мужчина захочет отомстить.
Ранее сообщалось, то жительница Находки разгромила магазин и оттаскала за волосы продавщицу.
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