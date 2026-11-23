Российские школьники надругались над 19-летней девушкой в туалете вокзала
Двое подростков надругались над 19-летней знакомой в туалете железнодорожного вокзала в Калининградской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Школьники 13 и 14 лет встретили девушку на вокзале в поселке Чернышевское. Один из них предложил ей поговорить и увел в туалет, где приятели вдвоем надругались над жертвой. Однако довести задуманное до конца — изнасиловать девушку — им не удалось, поскольку та дала отпор и вырвалась.
По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело в отношении одного из нападавших и заключили его под стражу. Уточняется, что второй подросток не достиг возраста уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что 34-летнего жителя Башкирии задержали по подозрению в незаконном лишении свободы и изнасиловании экс-сожительницы.
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