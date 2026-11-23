23 ноября 2026, 19:59

В Калининграде два школьника надругались над 19-летней знакомой в туалете вокзала

Фото: iStock/DenBoma

Двое подростков надругались над 19-летней знакомой в туалете железнодорожного вокзала в Калининградской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.