Уличные разборки подростков закончились уголовным делом
Уголовное дело о хулиганстве возбудили после массовой драки с участием несовершеннолетних в дагестанском Хасавюрте. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.
По версии следствия, все произошло 20 ноября около одного из учебных заведений города. Собравшиеся там молодые люди, включая подростков, устроили потасовку. Причиной стал конфликт двух местных жителей во время переписки в мессенджере. Днем ранее он дрались в районе местного железнодорожного вокзала.
Инцидент квалифицировали по части 2 статьи 213 УК: «Хулиганство, совершенное группой лиц». В настоящий момент фигуранты задержаны; решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге трое пятиклассников подкараулили и избили сверстника из-за выброшенной конфеты.
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