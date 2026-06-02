Козлов призвал сообщать о нарушениях в антикафе с животными
Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов призвал обращаться в Россельхознадзор, если антикафе не создает нужные условия для животных, в том числе для капибар, енотов, сурикатов и лемуров. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, небольшие помещения часто не подходят для содержания. Он отметил, что у Россельхознадзора уже есть опыт закрытия антикафе с капибарами. Козлов напомнил, что работу таких заведений регулирует закон об ответственном обращении с ними, а также требования к их содержанию и использованию в культурно-массовых целях. При этом физический контакт с питомцами не может быть основной деятельностью таких компаний.
Министр добавил, что перечень видов, с которыми посетителям разрешен контакт, закреплен законом. Владелец заведения обязан обеспечить безопасность людей и своих подопечных. Список тех, кого можно содержать в заведениях общественного питания, тоже ограничен. По словам Козлова, на одну особь нужно предусмотреть не менее одного квадратного метра площади с учетом биологических особенностей вида. В помещении должны быть зоны кормления, выгула, отдыха и игр. Капибарам нужен доступ к воде.
Он подчеркнул, что даже кошки и собаки устают от внимания посетителей, поэтому им нужны укрытия. Непрерывный контакт с ними не должен длиться больше двух часов. После этого необходим отдых не менее часа. Козлов отметил, что Минприроды готово вместе с Россельхознадзором и Минкультуры дорабатывать законодательство, чтобы никто не страдал.
