05 июля 2025, 18:14

В КПРФ призвали признать телеканал «Спас» иноагентом из-за фильма «Мумия»

Анатолий Локоть (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

На XIX съезде КПРФ первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть призвал признать православный телеканал «Спас» иностранным агентом. Его слова передает РБК.





Документальный фильм «Мумия», который был снят федеральным телеканалом «Спас» стал поводом для внесения ТВ-канала в Реестр иностранных агентов. Локоть требует признать канал иноагентом, если будет подтверждено, что фильм сняли на «иностранные деньги». Кроме этого, политик выразил возмущение из-за неправильного отношения к «исторической памяти» и назвал картину «киномерзостью».

«Настало время и подходящий момент признать антисоветизм экстремистской идеологией со всеми вытекающими отсюда выводами», — указал Локоть.