«Крабовый король» Кан оставил долги на 336 миллиардов долларов

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Рыбопромышленник Олег Кан оставил долги на сумму в 336 миллиардов рублей. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на данные приставов.
Дальневосточный предприниматель проходит сразу по двум уголовным делам. Он обвиняется в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов и организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко.
Прежде правозащитники Кана сообщили, что предприниматель скончался и потребовали закрыть производства. Генпрокуратура уверена, что гибель «Крабового короля» была инсценирована.
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Анастасия Хохлова