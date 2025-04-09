Названа дата гибели всего человечества

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Глобальное потепление может привести к гибели человечества не ранее, чем через 300 лет. Об этом заявил климатолог Николай Терешонок, комментируя прогноз суперкомпьютер World One, согласно которому люди могут исчезнуть в период с 2040 по 2050 год из-за антропогенного влияния на природу. По словам эксперта, такие выводы явно преувеличены.
«Поскольку у нас за прошедшие 100 лет в Центральном регионе температура выросла где-то на 3 градуса, за ближайшие столетия, если темп не сбавится, набежит такой уровень тепла, что человеческая жизнедеятельность станет невозможной. Но речь идет о столетиях. <…> Но я бы не говорил о сроке более раннем, чем через 300 лет», — поделился климатолог в беседе с «Москвой 24».Тем временем ученые зафиксировали аномальные явления в разных частях океана. Как пишет «Ciбдепо» со ссылкой на Pravda.Ru, спутники NASA и ESA обнаружили гигантских размеров водовороты с почти идеальными формами и границами. Завихрения возникают неожиданно, набирают высокие обороны вращения, а затем исчезают.
«Одно из предположений — эти вихри формируются за счет глубинных градиентов температуры и плотности воды, которые пока не видны с поверхности. Другие гипотезы предполагают связь с подводной тектоникой, микротечениями или даже с влиянием Луны. Но все это — пока домыслы. Ни одна теория не объясняет регулярность появления вихрей и их резкое исчезновение», — говорится в материале.Читайте также:
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