Названа дата гибели всего человечества

Глобальное потепление может привести к гибели человечества не ранее, чем через 300 лет. Об этом заявил климатолог Николай Терешонок, комментируя прогноз суперкомпьютер World One, согласно которому люди могут исчезнуть в период с 2040 по 2050 год из-за антропогенного влияния на природу. По словам эксперта, такие выводы явно преувеличены.