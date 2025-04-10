«Сонгкран» — тайский Новый год: когда отмечается в 2025 году, как встречают и празднуют

(Фото: Istock/drpnncpp)
Сонгкран — один из самых известных и популярных фестивалей в Таиланде. Множество туристов со всего мира съезжаются на празднование, чтобы вживую испытать ярки эмоции.
Что такое «Сонгкран»
Сам фестиваль является символом Нового года. В эти дни у каждого есть право облить водой незнакомого человека. Этот процесс означает, что все плохое смоет с водой. Помимо водного безумия во время празднования проходит множество мероприятий: повсеместные танцы и пение песен.
Когда отмечается тайский Новый год в 2025 году
Праздник пройдет с 13 по 15 апреля. 15 апреля наступает первый день 2568 года по тайскому стилю. Буддийский календарь идет впереди григорианского на 543 года. Летоисчисление ведется с момента ухода Будды в Нирвану.
Как празднуют «Сонгкран»
В храмах и в северной части Таиланда ритуалы начинаются еще в начале месяца. Традиционно — это семейное торжество, где принято поливать руки старших ароматизированной водой. Они же в свою очередь желают удачи и процветания младшим родственникам. Но конечно же главным развлечением является традиционное обливание водой всех вокруг.
(Фото: Istock/sutiporn)
Как появился праздник «Сонгкран»
В народе существует две легенды о происхождение фестиваля. Одна связана с индуистским брахманским ритуалом: в один религиозный день верующие люди идут к реке, чтобы смыть с себя грехи. Для тех, кто не может этого сделать достаточно облиться водой. Другая легенда основывается на мифологии. За несколько дней до праздника на землю спускаются божества. Иногда у них в руках были предметы, и по ним люди трактовали каким будет год.
Где можно отметить тайский Новый год
Этот праздник объединяет всех. Таиланд преображается под брызгами и струями воды. Чтобы насладиться праздником отправляйтесь в Бангкок, столицу королевства. Там вы найдете Каосан Роуд - оживленную улицу, где проходят яркие и шумные водные бои. По всему городу будут открыты разнообразные площадки для празднования.
Для церемоний лучше всего подходит Чиангмай. Там сохранилась традиционная атмосфера Сонгкрана. Пхукет подчеркнет важность водных мероприятий в этот праздник.
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Интересные факты о «Сонгкране»
Во время празднования вас могут измазать тальком, как дополнительным способом защиты от зла и благословением. Согласно обычаю его следы должны стереться постепенно. В день торжества праздника активно проверяют водителей транспорта на алкоголь. С 30 декабря 2015 года введено обязательное тюремное заключение от 7 до 10 дней за вождение в нетрезвом состоянии.
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