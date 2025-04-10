«Сонгкран» — тайский Новый год: когда отмечается в 2025 году, как встречают и празднуют

Каждый год 11 апреля православные христиане вспоминают святителя Марка Арефусийского — мученика, претерпевшего страдания за свою веру в годы правления императора Юлиана Отступника. В 2025 году эта дата выпадает на пятницу. Что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».