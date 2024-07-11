Крапивное заговенье 11 июля: Что нужно делать, чтобы продлить молодость

Фото: istockphoto / alicjane
11 июля отмечается народный праздник — Крапивное заговенье, накануне Петрова дня. Крестьяне в этот день собирали крапиву. Из её волокон ткали мешки, верёвки и одежду. Волокна крапивы не уступают льну и хлопку по качеству.
«Крапивным» его назвали за то, что согласно народному поверью, после 11 июля крапива теряет целебные свойства, которыми напитывается с момента прорастания.
Этот праздник уходит своими корнями в языческое прошлое восточных славян. В те времена наши предки наделяли мистическими свойствами различные природные объекты, такие как деревья, камни, вода и растения.
Крапива часто упоминается в старинных преданиях как лекарственное и магическое растение. Верили, что она может избавить от голода, подарить красоту и отпугнуть нечистую силу.
Обычно крапиву начинали собирать в конце мая — начале июня, когда она была молодой и богатой полезными веществами. Крапивное заговенье служило знаком, что после этого дня уже не стоит собирать растение, так как оно теряет свои целебные свойства и становится колючим.
С принятием христианства праздник стали отмечать в канун дня памяти святых апостолов Петра и Павла, который завершает Петров пост. Поэтому в некоторых регионах этот праздник известен как Канун Петрова дня, Конец Петрова поста или Крапивные заговины.
Собранную крапиву использовали по-разному. Из неё вязали веники и мели ими пол, чтобы очистить жилище от всего дурного. Эти веники вешали в сараях с зерном, в хлеву и других постройках, чтобы защитить урожай и домашний скот. Крапивными вениками парились в бане или просто хлестали ими друг друга, чтобы защититься от дурного глаза. Вечером из высушенной крапивы жгли костры, пели песни и водили хороводы.
В этот день готовили похлёбки и салаты из крапивы. Чаще всего варили борщи или щи. Говорили: «Жгуча крапива родится, да во щах уварится».
Также хозяйки делали заготовки на зиму: сушили крапиву, солили её, как капусту, и пряли из неё волокно. Из крапивной ткани затем шили мешки, кули и даже одежду.
Девушки и женщины использовали крапиву в косметических целях. Отварами из неё умывались и мыли волосы. Эти средства стимулировали рост волос и помогали при проблемной коже, делая её чистой и свежей. Крапива была в большом почёте у деревенских травниц. В народной медицине её применяли при заболеваниях почек, анемии, полиартрите, обильных кровотечениях и для лечения подагры.
Из листьев крапивы делают настои и отвары для восстановления сил и остановки кровотечений. Девушки верили, что крапивный отвар укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.
В этот день варят щи с крапивой, а после 11 июля перестают добавлять её в свежем виде в супы и другие блюда, так как она теряет свой вкус. Вместо этого используют сушёную или консервированную крапиву.
В этот день старались не ссориться с близкими, особенно с супругами. Считалось, что если повздорить в Крапивное заговенье, то разногласия в семье будут сохраняться ещё долго. Также не следовало рано ложиться спать и оставаться в одиночестве.
11 июля не рекомендуется стричься. Согласно поверью, стрижка может укоротить не только волосы, но и годы жизни. Особенно это касается детей.
В канун Петрова дня в деревнях проходили весёлые гуляния, которые могли продолжаться почти до самого утра. А тот, кто в этот праздник проводил время дома, рисковал быть одиноким весь год.
Если в этот праздничный день не слышно кукушки, значит, зима наступит скоро и будет снежной. По поверьям, сорока, подлетающая близко к дому, предвещает дождь. А когда воробьи дерутся, стоит ожидать засухи.
Если же в колодце поднялась вода, это говорит о скором наступлении ненастной погоды.
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История праздника
Этот праздник уходит своими корнями в языческое прошлое восточных славян. В те времена наши предки наделяли мистическими свойствами различные природные объекты, такие как деревья, камни, вода и растения.
Крапива часто упоминается в старинных преданиях как лекарственное и магическое растение. Верили, что она может избавить от голода, подарить красоту и отпугнуть нечистую силу.
Обычно крапиву начинали собирать в конце мая — начале июня, когда она была молодой и богатой полезными веществами. Крапивное заговенье служило знаком, что после этого дня уже не стоит собирать растение, так как оно теряет свои целебные свойства и становится колючим.
С принятием христианства праздник стали отмечать в канун дня памяти святых апостолов Петра и Павла, который завершает Петров пост. Поэтому в некоторых регионах этот праздник известен как Канун Петрова дня, Конец Петрова поста или Крапивные заговины.
Традиции на Крапивное заговеньеВ праздник Крапивного заговенья крестьяне вставали с рассветом и отправлялись в лес за крапивой. В этот день они рвали её голыми руками, не боясь обжечься. В народе верили, что это очень полезно и помогает избавиться от болей в суставах.
Собранную крапиву использовали по-разному. Из неё вязали веники и мели ими пол, чтобы очистить жилище от всего дурного. Эти веники вешали в сараях с зерном, в хлеву и других постройках, чтобы защитить урожай и домашний скот. Крапивными вениками парились в бане или просто хлестали ими друг друга, чтобы защититься от дурного глаза. Вечером из высушенной крапивы жгли костры, пели песни и водили хороводы.
В этот день готовили похлёбки и салаты из крапивы. Чаще всего варили борщи или щи. Говорили: «Жгуча крапива родится, да во щах уварится».
Фото: istockphoto / Nikolay_Donetsk
Также хозяйки делали заготовки на зиму: сушили крапиву, солили её, как капусту, и пряли из неё волокно. Из крапивной ткани затем шили мешки, кули и даже одежду.
Девушки и женщины использовали крапиву в косметических целях. Отварами из неё умывались и мыли волосы. Эти средства стимулировали рост волос и помогали при проблемной коже, делая её чистой и свежей. Крапива была в большом почёте у деревенских травниц. В народной медицине её применяли при заболеваниях почек, анемии, полиартрите, обильных кровотечениях и для лечения подагры.
Что можно делать 11 июля
Из листьев крапивы делают настои и отвары для восстановления сил и остановки кровотечений. Девушки верили, что крапивный отвар укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.
В этот день варят щи с крапивой, а после 11 июля перестают добавлять её в свежем виде в супы и другие блюда, так как она теряет свой вкус. Вместо этого используют сушёную или консервированную крапиву.
В старину в преддверии Петрова дня ткали холсты из крапивы, которые помогали при болях в пояснице. Крапиву для этих холстов желательно было рвать голыми руками, так как считалось, что это помогает от болей в суставах. Также из листьев молодой крапивы получали волокно, которое конкурировало с льном и хлопком. Из него шили паруса, мешки, кули и даже одежду.
Фото: istockphoto / Ganna Zelinska
Также в этот день заготавливали веники из крапивы, развешивали их на чердаке или в доме. Верили, что это защищает от всего дурного.
На Крапивное заговенье устраивали народные гулянья, жгли костры. А если картофель был посажен рано, то уже можно было пробовать подкапывать молодой картофель.
Согласно преданию, отвары из крапивы, приготовленные на Крапивное заговенье, помогали победить болезни, вернуть молодость и даже продлить жизнь.
Согласно преданию, отвары из крапивы, приготовленные на Крапивное заговенье, помогали победить болезни, вернуть молодость и даже продлить жизнь.
На Руси крапиве приписывали магические свойства. Её считали оберегом от сглаза, а веник из крапивы использовали для уборки дома, чтобы вымести все дурное.
В канун Петрова дня молодежь веселилась почти до самого утра, искала цветущее растение «Петров крест». Если его вырвать с корнем, то удача обеспечена. Считалось, что это растение может избавить от любой напасти и указать путь к кладу.
Снам, которые снились в ночь на 11 июля, придавали особое значение. Предполагалось, что они сбываются, поэтому к ним относились с осторожностью.
Что нельзя делать в Крапивное заговенье
В этот день не стоит спать днём, иначе к вечеру может разболеться голова.
Также не рекомендуется играть свадьбу 11 июля — в день иконы Божьей Матери Троеручицы. По народному поверью, брак, заключённый в этот день, может привести к разладу в семье.
В этот день старались не ссориться с близкими, особенно с супругами. Считалось, что если повздорить в Крапивное заговенье, то разногласия в семье будут сохраняться ещё долго. Также не следовало рано ложиться спать и оставаться в одиночестве.
11 июля не рекомендуется стричься. Согласно поверью, стрижка может укоротить не только волосы, но и годы жизни. Особенно это касается детей.
Фото: istockphoto / Maria Symchych-Navrotska
В канун Петрова дня в деревнях проходили весёлые гуляния, которые могли продолжаться почти до самого утра. А тот, кто в этот праздник проводил время дома, рисковал быть одиноким весь год.
Кроме того, в этот праздник не следует проводить финансовые операции, брать и отдавать деньги в долг. Считалось, что нарушение этого правила может привести к потере всего нажитого.
В этот день не стоит смотреть на радугу, чтобы не навлечь беду на свою семью.
Также не следует ругать или обижать детей. Иначе они станут пугливыми и капризными.
В этот день не стоит смотреть на радугу, чтобы не навлечь беду на свою семью.
Также не следует ругать или обижать детей. Иначе они станут пугливыми и капризными.
Приметы
Если в этот праздничный день не слышно кукушки, значит, зима наступит скоро и будет снежной. По поверьям, сорока, подлетающая близко к дому, предвещает дождь. А когда воробьи дерутся, стоит ожидать засухи.
Если же в колодце поднялась вода, это говорит о скором наступлении ненастной погоды.
Чтобы хорошо спать, часто клали под подушку веточку крапивы. Верили, что она обеспечит крепкий и спокойный сон.
Фото: istockphoto / ilona titova
Если ветра нет, а лес шумит, то скоро начнётся дождь. А если клён «плачет», то дождь начнётся через 3-4 дня.
Если начался листопад, то к сентябрю все деревья будут уже без листьев.
Поднявшаяся вода в реках говорит о том, что погода испортится. А если при хорошей погоде появилась радуга, то стоит ожидать беды.
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