Психолог Дугенцова рассказала, как не ругаться во время семейного отдыха

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Психолог Дарья Дугенцова заявила, что не омрачить семейный отдых конфликтами и скандалами поможет обсуждение планов и желаний всех членов семьи.
«Для того, чтобы избежать конфликтов во время отпуска, семье необходимо обсудить все варианты и прийти к компромиссу, который устраивал бы всех. Для этого нужно заранее обговорить все детали отдыха и только потом заниматься вопросами организации», — отметила в беседе с NEWS.ru Дугенцова.
Она добавила, что важно при этом постараться выделить каждому личное пространство.
Ранее Дарья Дугенцова рассказала о том, как можно отвечать хамам, в частности, во время курортного отдыха.
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