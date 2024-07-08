Отец Андрей раскрыл значение Дня семьи, любви и верности

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Отец Андрей (Сапунов) напомнил об огромном значении праздника Дня семьи, любви и верности, который приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии.
Он подчеркнул ценность каждого из трёх слов этого праздника, отметив, что семья здесь является центровым понятием.
Россиянам напомнили, что завтра, 9 июля, верующие отметят праздник в честь преподобного Давида Солунского. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день нельзя топтать и выбрасывать землянику, приходить в гости без предупреждения, а одиноким девушкам примерять чужие украшения.
Ранее сообщалось, что в городском парке Шатуры, а также в парке «Крестов брод» в Рошале провели праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности.
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«С праздником, дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем государственный праздник Дня семьи, любви и верности в день памяти двух святых — Петра и Февронии. Из трёх слов: «любовь», «семья» и «верность», — центром является семья. Потому что без любви невозможно создать семью. А без семьи невозможно проверить любовь. Верности без любви тоже не бывает, и лучше всего она проявляется в семье», — приводит Pravda.Ru слова Отца Андрея.
Россиянам напомнили, что завтра, 9 июля, верующие отметят праздник в честь преподобного Давида Солунского. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день нельзя топтать и выбрасывать землянику, приходить в гости без предупреждения, а одиноким девушкам примерять чужие украшения.
Ранее сообщалось, что в городском парке Шатуры, а также в парке «Крестов брод» в Рошале провели праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности.
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Мелисса Тимофеева