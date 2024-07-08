«Красивые поступки и доказательства»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 8 по 14 июля

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В деловой сфере хорошо будут проходить переговоры. Важно быть убедительными и уметь аргументировать свою точку зрения. Поможет интуиция и внутреннее чутьё. Благоприятно быть дружественными и в то же время соблюдать дистанцию. В любви необходимы красивые поступки, доказательства и подтверждения чувств. Это нужно для уверенности в прочности отношений. Для поддержания здоровья благоприятно временное уединение.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака в период с 8 по 14 июля.
У Овна хороший период для крупных проектов. Ему надо сотрудничать и пользоваться поддержкой.
Тельцу повезёт в любви. Он уверенно будет выражать свои чувства, и ему ответят взаимностью и пониманием.
Близнецам надо быть приветливыми и тактичными. В любви они почувствуют, что хотят стать свободнее и независимее.
Раку нужно проявить надёжность и пунктуальность. Их ожидает подъём и успех.
Лев будет стремиться доверительному общению. Ему хорошо встретится с любимыми людьми и близкими друзьями.
У Девы её мысли будут определять её жизненные обстоятельства, так как эмоции и поступки следуют мыслительной схеме. Они сильно притягивают добро.
Весам важно стремиться к ощутимому результату и сконцентрировать свои силы на финансовом вопросе.
Скорпиону не следует давать невыполнимых обещаний. В течение недели ему надо интеллектуально расти и изучать новую информацию.
Стрельцу нужно ориентироваться на свои ценности и свои желания. Он должен поддерживать у себя оптимистический настрой.
Козерогу надо полагаться на честность, практичность и осмотрительность. Ему надо себя беречь и не тратить энергию впустую.
Водолею желательно сделать акцент на пользу и практичность. Ему поможет его организаторский талант, умение концентрироваться и дисциплина.
Рыбы достигнут цель упорным трудом. Их осторожность и терпеливость не дадут им пойти на необоснованный риск.
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У Овна хороший период для крупных проектов. Ему надо сотрудничать и пользоваться поддержкой.
Тельцу повезёт в любви. Он уверенно будет выражать свои чувства, и ему ответят взаимностью и пониманием.
Близнецам надо быть приветливыми и тактичными. В любви они почувствуют, что хотят стать свободнее и независимее.
Раку нужно проявить надёжность и пунктуальность. Их ожидает подъём и успех.
Лев будет стремиться доверительному общению. Ему хорошо встретится с любимыми людьми и близкими друзьями.
У Девы её мысли будут определять её жизненные обстоятельства, так как эмоции и поступки следуют мыслительной схеме. Они сильно притягивают добро.
Весам важно стремиться к ощутимому результату и сконцентрировать свои силы на финансовом вопросе.
Скорпиону не следует давать невыполнимых обещаний. В течение недели ему надо интеллектуально расти и изучать новую информацию.
Стрельцу нужно ориентироваться на свои ценности и свои желания. Он должен поддерживать у себя оптимистический настрой.
Козерогу надо полагаться на честность, практичность и осмотрительность. Ему надо себя беречь и не тратить энергию впустую.
Водолею желательно сделать акцент на пользу и практичность. Ему поможет его организаторский талант, умение концентрироваться и дисциплина.
Рыбы достигнут цель упорным трудом. Их осторожность и терпеливость не дадут им пойти на необоснованный риск.
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Анастасия Бондарева