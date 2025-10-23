Красивых россиянок подозревают в шпионаже в США, пишет Times
Контрразведка США подозревает, что привлекательные россиянки и китаянки вступают в брак с перспективными американскими учёными, чтобы получить доступ к технологическим секретам. Об этом сообщает газета Times.
По данным источников из контрразведки, «Китай и Россия направляют привлекательных женщин соблазнять специалистов в сфере технологий — вплоть до брака и рождения детей». Издание также утверждает, не приводя доказательств, что для шпионажа используются не только подготовленные агенты, но и обычные люди — инвесторы, учёные и бизнесмены, которых сложнее выявить.
Джеймс Малвенон из Pamir Consulting рассказал Times, что сам столкнулся с такой практикой: в последнее время он получил множество запросов в соцсетях от «молодых привлекательных китаянок». По его словам, на прошлой неделе двух молодых женщин из Китая не пустили на деловую конференцию в Вирджинии именно из‑за подобных подозрений.
