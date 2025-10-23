Красивых россиянок подозревают в шпионаже в США, пишет Times

23 октября 2025, 13:39

Times: разведка США боится за свои технологии из-за привлекательных россиянок

Фото: istockphoto/Jun

Контрразведка США подозревает, что привлекательные россиянки и китаянки вступают в брак с перспективными американскими учёными, чтобы получить доступ к технологическим секретам. Об этом сообщает газета Times.