США уничтожили еще одно судно наркоторговцев в Тихом океане

23 октября 2025, 05:45

Глава Пентагона Хегсет заявил о ликвидации судна наркоторговцев в Тихом Океане

Фото: istockphoto / icholakov

Министерство обороны США провело военную операцию против судна, которое, как предполагается, задействовано в наркотрафике. Об этом сообщил глава ведомства Пит Хегсет.