США уничтожили еще одно судно наркоторговцев в Тихом океане
Министерство обороны США провело военную операцию против судна, которое, как предполагается, задействовано в наркотрафике. Об этом сообщил глава ведомства Пит Хегсет.
По его словам, в результате авиаудара погибли три человека, находившиеся на борту корабля. Операция прошла без потерь со стороны американских военнослужащих. Разведка США утверждает, что судно использовалось для контрабанды запрещенных веществ и двигалось по известному маршруту наркотрафика в Тихом океане.
Американские военные продолжают проводить подобные операции в рамках борьбы с международной наркоторговлей. Хегсет подчеркнул, что корабль был идентифицирован как часть организованной преступной сети, занимающейся распространением запрещённых веществ.
Читайте также: