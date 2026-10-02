Красная икра может подорожать до 40 тысяч рублей за килограмм
Из-за провальной лососевой путины 2026 года красная икра может подорожать до 40 тыс. рублей за килограмм. При этом цены на саму красную рыбу, по прогнозу председателя Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентина Балашова, удастся сохранить на нынешнем уровне.
Об этом сообщают argumenti.ru со ссылкой на «Ридус». Ранее глава Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что вылов красной рыбы сократился вдвое. Дефицит предлагают компенсировать импортом из Чили, Турции и Китая. Для этого потребуется около 150 тыс. тонн продукции, однако остаются вопросы стоимости и доставки.
Балашов считает, что ситуацию поможет исправить не только импорт, но и отечественная аквакультура. Морскую красную рыбу выращивают на Кольском полуострове, а форель — в Карелии и Ленинградской области. Производство форели при этом растет.
С икрой ситуация сложнее: Россия почти не импортирует этот продукт. В удачные годы рынок составлял около 12 тыс. тонн, из которых 10 тыс. тонн приходилось на дикую рыбу и 2 тыс. тонн — на аквакультуру. В этом году добыли лишь 3 тыс. тонн дикой икры при прежнем объеме выращенной — 2 тыс. тонн.
Оптовые цены на красную рыбу начали расти еще в конце июня из-за теплой воды, которая указывала на неудачную путину. Формально промысел продлится до конца ноября, но фактически уже завершен: добыто менее 100 тыс. тонн красной рыбы.
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