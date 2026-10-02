Красная икра может подорожать до 40 тысяч рублей за килограмм

02 октября 2026, 11:37

Цены на красную рыбу удастся удержать

Фото: istockphoto / Dina Belashova

Из-за провальной лососевой путины 2026 года красная икра может подорожать до 40 тыс. рублей за килограмм. При этом цены на саму красную рыбу, по прогнозу председателя Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентина Балашова, удастся сохранить на нынешнем уровне.