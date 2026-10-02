Жителям Московского региона рассказали о погоде в выходные
Более теплая погода вернется в Московской регион на следующей неделе. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, которые передает телеканал RT, ночи в субботу и воскресенье будут довольно холодными. В ночь на 3 октября ожидается +2…+4 °C в столице и до минус двух градусов по области, а в ночь на 4 октября — +1…+3 °C в столице и до минус трех градусов по области.
Днем будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. В субботу при северном ветре в Москве воздух прогреется до +8…+10 °C, что ниже климатической нормы. В воскресенье ветер сменит направление на юго-западное, и столбики термометров покажут +11…+13 °C.
В начале следующей недели синоптик прогнозирует облачную погоду с прояснениями и небольшим дождем. При этом ночи станут заметно теплее — в середине недели плюс 5-10 градусов. В дневные часы температура повысится до плюс 10-15 градусов.
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