Жителям Московского региона рассказали о погоде в выходные

02 октября 2026, 11:15

Синоптик Позднякова: ночью 4 октября в Подмосковье ожидается до -3

Фото: iStock/yulenochekk

Более теплая погода вернется в Московской регион на следующей неделе. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.