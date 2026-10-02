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Сотрудница противочумного института умерла от лёгочной чумы в Приангарье

Фото: iStock/Ivan Zhaborovskiy

Сотрудница противочумного института скончалась в Иркутской области после заражения лёгочной чумой. Незадолго до появления симптомов она вернулась в Иркутск из рабочей поездки. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.



Сначала медики заподозрили у пациентки тяжёлое течение коронавирусной инфекции. После ухудшения состояния врачи направили её в Шелеховскую районную больницу, где действует ковидный центр. Там анализы выявили возбудителя чумы.

Медики подключили женщину к аппарату искусственной вентиляции лёгких, однако лечение не помогло. После подтверждения диагноза руководство медучреждения ввело карантинные ограничения.

С 1 октября больница временно прекратила приём и выписку пациентов в ряде отделений, а забор биоматериалов ограничили. Врачи наблюдают за людьми, контактировавшими с погибшей. Симптомов заболевания у них не выявили, результаты исследований остаются отрицательными.

Чума входит в число особо опасных инфекций. Её природный резервуар чаще всего формируют грызуны.

Дарья Осипова

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