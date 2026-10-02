Сотрудница противочумного института умерла от лёгочной чумы в Приангарье

02 октября 2026, 11:06

Фото: iStock/Ivan Zhaborovskiy

Сотрудница противочумного института скончалась в Иркутской области после заражения лёгочной чумой. Незадолго до появления симптомов она вернулась в Иркутск из рабочей поездки. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.