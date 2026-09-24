Красные НЛО заметили в небе над российским городом
Жители Углича сообщили о необычных огнях в ночном небе. По словам очевидцев, несколько красных точек резко меняли траекторию, зависали и затем продолжали движение.
В беседе с SHOT трое местных уфологов, называющих себя «космобоями», рассказали, что наблюдали явление около 25 минут. Огни, как утверждают энтузиасты, то расходились в разные стороны, то выстраивались в ровный ряд и вращались.
На одном из снимков после обработки авторы заметили вытянутый овальный контур. Исходная фотография такого силуэта не показывает. Уфологи предположили, что в кадр мог попасть объект, похожий на «летающую тарелку».
Никаких звуков наблюдатели не услышали. При этом во дворах всё время лаяли собаки, что охотники за НЛО сочли необычной деталью. Они проверили сервисы отслеживания полётов и заявили, что самолёты, МКС и известные спутники над городом в этот момент не фиксировались.
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