Красные НЛО заметили в небе над российским городом

24 сентября 2026, 15:37

Жители Углича сообщили о красных огнях, двигавшихся над городом

Фото: iStock/ursatii

Жители Углича сообщили о необычных огнях в ночном небе. По словам очевидцев, несколько красных точек резко меняли траекторию, зависали и затем продолжали движение.